Ciudad Real adquiere 45 hectáreas en el Parque Arqueológico de Alarcos para convertirlo en un motor cultural y social

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido alrededor de 45 hectáreas en el Parque Arqueológico de Alarcos, una operación con la que el consistorio se convierte en titular de una parte estratégica del cerro y que, según el alcalde Francisco Cañizares, supone «firmar ... un contrato con la ciudad» para transformar la zona en una referencia cultural, social y medioambiental.

El acuerdo ha sido rubricado en el salón de plenos entre el propio alcalde y Rafael Ayala, representante de la familia propietaria. El Ayuntamiento ha abonado 931.000 euros por los terrenos, una cuantía que, tal y como ha reconocido Cañizares, es «bastante inferior a la que habrían logrado si los hubieran puesto a la venta» en el mercado privado. El alcalde ha agradecido la generosidad de la familia Ayala y ha subrayado que esta adquisición se convierte en el punto de partida para integrar estas parcelas con las que ya son de titularidad municipal en Alarcos.

Cañizares ha asegurado que esta era una oportunidad que la capital no podía dejar pasar, porque permitirá «desarrollar un cerro para el futuro de nuestra ciudad, para el conocimiento de nuestra historia y el disfrute de muchas generaciones que pasarán por allí en los próximos años con actividades y proyectos». Entre las actuaciones previstas ha mencionado el impulso a las excavaciones arqueológicas y a la formación relacionada con ellas, así como la creación de una futura residencia para estudiantes. Igualmente, ha planteado la puesta en marcha de un programa de actividades medioambientales aprovechando las posibilidades del entorno natural del Guadiana.

El alcalde ha avanzado también que podrían introducirse cambios significativos en celebraciones tradicionales como la Romería de Alarcos, que ahora tendría la opción de recuperar su celebración junto al río gracias a la nueva disponibilidad de terrenos.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Ciudad Real transformará el entorno de 'Los Silos' en un gran espacio verde ABC La actuación cuenta con una inversión de 372.000 euros y «hará realidad una demanda histórica de los vecinos del Barrio de los Ángeles»

«Esto no lo compra el Ayuntamiento para el Ayuntamiento», ha afirmado Cañizares, quien ha insistido en que la adquisición debe servir para que Alarcos se convierta en «un lugar vivo de referencia» y «un motor cultural y social de nuestra ciudad en los próximos años». Para ello, el consistorio buscará implicar a otras instituciones y entidades que ya desarrollan actividad en la zona.

En su intervención, el alcalde ha destacado también el valor simbólico de la operación y su trascendencia para la memoria de la capital: «adquirimos el casco histórico de nuestra ciudad, nuestra historia».