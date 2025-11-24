Suscribete a
Ciudad Real adquiere 45 hectáreas en el Parque Arqueológico de Alarcos para convertirlo en un motor cultural y social

El Ayuntamiento abona 931.000 euros a la familia propietaria. El alcalde ha avanzado que se impulsarán las excavaciones arqueológicas y que podrán introducirse cambios significativos en celebraciones tradicionales como la Romería de Alarcos, que ahora tendría la opción de recuperar su celebración junto al río

El acuerdo ha sido rubricado en el salón de plenos entre el propio alcalde y Rafael Ayala, representante de la familia propietaria
El acuerdo ha sido rubricado en el salón de plenos entre el propio alcalde y Rafael Ayala, representante de la familia propietaria

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido alrededor de 45 hectáreas en el Parque Arqueológico de Alarcos, una operación con la que el consistorio se convierte en titular de una parte estratégica del cerro y que, según el alcalde Francisco Cañizares, supone «firmar ... un contrato con la ciudad» para transformar la zona en una referencia cultural, social y medioambiental.

