El CIS otorga una victoria holgada a Page en Castilla-La Mancha, aunque al 45% le gustaría un cambio de presidente

El PSOE volvería a imponerse con claridad en Castilla-La Mancha si hoy se celebrasen elecciones autonómicas, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio, realizado en marzo de 2025 a partir de 374 entrevistas, otorga a los socialistas un 43,9% en estimación directa de voto, muy por delante del Partido Popular (16,9%) y de Vox (8,3%). En el bloque de la izquierda también aparecen Podemos (3%) y Sumar (1,7%), mientras que el partido 'Se Acabó la Fiesta' registra un 2%.

La diferencia entre bloques se amplía si se considera el voto combinado con simpatía política: el PSOE alcanzaría el 47,2%, frente al 19,2% del PP y el 8,6% de Vox. Unidas Podemos subiría al 3,5%, y Sumar se mantendría en el 1,7%.

Aunque el PSOE mantiene una clara ventaja en intención de voto, el CIS detecta cierta disposición al cambio entre el electorado: al 45,4% de los encuestados les gustaría un cambio de presidente en Castilla-La Mancha en la autonómica de 2027, frente a un 38,8% que apuesta por la continuidad.

No obstante, ese deseo de cambio no se traduce por ahora en una alternativa consolidada ya que cuando se pregunta de forma abierta a los encuestados quién les gustaría como presidente, Emiliano García-Page sigue siendo la figura más mencionada con diferencia (32,2%), seguido muy de lejos por el presidente del PP, Paco Núñez (6,2%), y por el candidato de Vox, David Moreno (2,7%). Un 36,7% no sabe o no contesta, lo que evidencia la falta de un relevo claramente identificado entre los votantes.

La sanidad pública, principal preocupación

La situación general de la comunidad es valorada como buena o muy buena por el 64,2% de los encuestados, mientras que un 20,9% la considera mala o muy mala. En cuanto a la evolución respecto a antes de las últimas elecciones autonómicas, un 34,5% cree que ha mejorado, frente al 28% que opina que ha empeorado.

Asimismo, la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha durante los últimos años es valorada de forma mayoritariamente positiva por la ciudadanía: un 58,2% la califica como buena o muy buena, frente a un 26,1% que la considera mala o muy mala. Un 13,1% la describe como «regular».

Preguntados por las principales prioridades de futuro, los castellano-manchegos sitúan en primer lugar la sanidad pública (22,2%), seguida por los planes de empleo (12,2%), el desarrollo económico e industrial (9,6%) y el sector agroganadero y pesquero (7,9%). También preocupan el acceso a la vivienda (6,5%), la calidad de los servicios públicos (5,6%) y los problemas demográficos como la despoblación (4,8%).

Electorado de centro-derecha

La participación ciudadana en unas hipotéticas elecciones autonómicas sería elevada: el 67,6% afirma con total seguridad que iría a votar, con una media de 8,39 sobre 10 en la escala de probabilidad. En cuanto a la autoubicación ideológica, el centro político domina: el 30,3% se sitúa en el punto medio (casilla 5) y la media global es de 5,04 en la escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha).

La encuesta también analiza el comportamiento político de los ciudadanos a nivel estatal. En caso de elecciones generales, PP (24,3%) y PSOE (24,1%) empatarían en voto directo, mientras que Vox obtendría el 15,8%. Podemos lograría un 3,2%, «Se Acabó la Fiesta» un 1,9% y Sumar un 1,4%. Sumando simpatía política, el PSOE sube al 33,8%, seguido del PP (24,9%) y Vox (16,6%).

En cuanto al recuerdo de voto en las generales de julio de 2023, el 40,9% afirma haber votado al PSOE, el 27,7% al PP y el 12,4% a Vox. La participación declarada en esa cita electoral fue del 84,9%.

La encuesta del CIS refleja un perfil equilibrado entre hombres (49,2%) y mujeres (50,8%), con mayor presencia en los tramos de edad entre 45 y 54 años (19,2%) y 35 a 44 años (17%). El 68,1% de los entrevistados ha nacido en Castilla-La Mancha, y el 30,6% procede de otras comunidades autónomas.

Desde el punto de vista religioso, un 29,6% se define como católico practicante, mientras que el 38,2% se declara católico no practicante. El resto se identifica como agnóstico, indiferente o ateo.

En cuanto a la percepción de clase social, el grupo más numeroso es el de clase media-media (39,1%), seguido por quienes se identifican como clase baja o pobre (22,5%) y clase media-baja (14,7%).

Por ingresos mensuales netos del hogar, el 33% de los encuestados declara percibir entre 1.100 y 1.800 euros, el 20,4% por debajo de 1.100 euros, y solo el 13,9% supera los 3.900 euros al mes.