Cinco heridos, uno de ellos grave, en la salida de vía y vuelco de un turismo en Villarrobledo (Albacete)

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo a la altura del término municipal de Villarrobledo (Albacete). Según la información facilitada por el 112 de Castilla-La Mancha. El siniestro se ... ha producido poco antes de la una del mediodía en el kilómetro 133 de la carretera N-310.

Entre los afectados se encuentran tres mujeres de 32 años que han sido trasladadas al hospital de Villarrobledo en una ambulancia de soporte vital. Junto a ellas viajaba un hombre de 57 años, evacuado también al centro hospitalario en una ambulancia de urgencias. El herido más grave es un varón de 32 años que ha tenido que ser trasladado en una UVI móvil.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de los servicios sanitarios que han atendido y evacuado a las víctimas.