Aleksandre Topuria gana el combate contra Bekzat Almakhan por decisión
accidente de tráfico

Cinco heridos, uno de ellos grave, en la salida de vía y vuelco de un turismo en Villarrobledo (Albacete)

El herido más grave es un varón de 32 años que ha tenido que ser trasladado en una UVI móvil. El siniestro se ha producido poco antes de la una del mediodía en el kilómetro 133 de la carretera N-310

Los heridos han sido trasladados al hospital de Villarrobledo
Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo a la altura del término municipal de Villarrobledo (Albacete). Según la información facilitada por el 112 de Castilla-La Mancha. El siniestro se ... ha producido poco antes de la una del mediodía en el kilómetro 133 de la carretera N-310.

Descarga la app