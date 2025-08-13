Cerrado el canal del trasvase Tajo-Segura por una rotura a la altura de Liétor (Albacete)

El colapso del talud del canal ha provocado graves daños sobre esta infraestructura hidráulica

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), trabaja en la reparación del Trasvase Tajo-Segura tras la detección de una rotura en el tramo 2 de esta infraestructura el pasado 7 de agosto.

La afección se localiza en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre.

Después de la detección inicial, se procedió al cierre del trasvase para vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños. Una vez logrado el vaciado en su totalidad, se inició el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Noticia Relacionada La Junta amenaza con acciones judiciales si no se aplican ya las nuevas reglas de explotación del Tajo El presidente de Castilla-La Mancha critica el «incomprensible retraso» en la ejecución de las cinco sentencias del Supremo sobre los caudales ecológicos

La primera evaluación evidencia graves daños por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. A la espera de definir el alcance detallado de los trabajos, se estima inicialmente que la reparación supere el plazo de un mes.

Los trasvases de agua, autorizados o por autorizar, con destino a la cuenca del Guadiana no se encuentran comprometidos por esta circunstancia. La CHT ha indicado que informará periódicamente del desarrollo de los trabajos de reparación de la infraestructura.