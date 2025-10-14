Suscribete a
Un centenar de municipios de Castilla-La Mancha recibirán del Gobierno más de 31 millones para obras de reparación de la dana

Se financiará en un 50% los trabajos que ejecuten otras administraciones como ayuntamientos y diputaciones

Imagen de Letur
Imagen de Letur JCCM

ABC

Toledo

El Gobierno subvencionará con más de 31 millones de euros a 103 localidades de las provincias de Toledo, Albacete, Cuenca y Guadalajara para que lleven a cabo obras de reparación de infraestructuras municipales dañadas por la DANA de octubre de 2024.

En concreto, ... serán casi tres millones de euros para 31 localidades de la provincia de Toledo; más de un millón y medio de euros a 21 localidades de la provincia de Guadalajara; 13,3 millones de euros para 11 localidades de la provincia de Albacete; y 13,5 millones de euros para 40 localidades de la provincia de Cuenca.

