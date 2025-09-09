CEMS denuncia una agresión verbal e intimidación a una médica en el consultorio de Torralba de Calatrava

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha hecho pública una nueva agresión verbal sufrida por una médica de Atención Primaria del consultorio médico de Torralba de Calatrava adscrito a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real (Sescam).

Durante el miércoles 3 de septiembre, durante el desempeño de su labor asistencial, según consta en el parte remitido por la profesional afectada, un usuario que acompañaba a una paciente, concretamente su madre, «accedió a su consulta profiriendo insultos y amenazas desde el primer momento«.

El agresor, además, utilizó su teléfono móvil para grabar de forma intimidatoria a la facultativa, llegando a acercarlo a escasos centímetros de su rostro mientras continuaba con los gritos, ha informado el Sindicato Médico en nota de prensa.

La situación obligó a la profesional a solicitar ayuda al personal de enfermería y a una celadora, iniciándose posteriormente los trámites para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, poniéndose también los hechos en conocimiento de la GAI de Ciudad Real

Así, el sindicato señala que este episodio de amenazas ha generado en la facultativa «una sensación continua de ansiedad y vulnerabilidad, repercutiendo y afectando a su estado emocional«.

Desde CESM-CLM vuelven a exigir al Sescam y a la Consejería de Sanidad que se adopten medidas inmediatas de protección y prevención, incluyendo cambio de cupo del usuario agresor y activación de los protocolos de agresiones a personal sanitario.

Se solicita además acompañamiento legal y psicológico a la profesional afectada, disponibilidad de «botón de pánico» en todas las consultas.