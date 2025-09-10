Cecam respalda el Instituto de Seguridad Laboral en Castilla-La Mancha

La siniestralidad laboral ha sido uno de los asuntos abordados por el Comité Ejecutivo de Cecam, reunido este miércoles en Albacete

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha mostrado su apoyo a la creación del Instituto de Seguridad Laboral aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, al considerar que permitirá estudiar las causas de los accidentes y aportar soluciones reales.

«Hemos estado de acuerdo desde el primer día», ha asegurado el líder patronal, añadiendo que los accidentes laborales eran uno de los asuntos que se han abordado en el Comité Ejecutivo de Cecam celebrado hoy en Albacete

Nicolás ha subrayado que «sorprende mucho que la mayor cifra de accidentes mortales se esté dando en el sector servicios, sobre todo en accidentes in itinere o en comisión de servicios», insistiendo en que es necesario «evaluar los casos para conocer las causas de verdad y aportar soluciones reales».

En este sentido, ha matizado que cuando un empleado se traslada en su propio vehículo «es más una responsabilidad suya que de la empresa», ya que depende de la velocidad y el mantenimiento del coche particular, mientras que las compañías sí tienen más obligaciones en los desplazamientos realizados en vehículos corporativos.

Las cifras de siniestralidad confirman la gravedad del problema. Tan solo en agosto seis trabajadores perdieron la vida en la provincia de Albacete en su puesto de trabajo o en sus desplazamientos. En el conjunto regional, hasta finales del verano de 2025 se han contabilizado 28 fallecidos en accidentes laborales.