CCOO y UGT reivindican una negociación colectiva capaz de regular la digitalización y la inteligencia artificial

Sus dos secretarios generales, Javier Ortega y Lola Alcónez, alertan de los riesgos de la digitalización y defienden un diálogo social fuerte para garantizar empleos justos, sostenibles y con perspectiva de género

El presidente de Cecam, Ángel Nicoolás, reclama «mucha vigilancia» ante los riesgos asociados a nuevas tecnologías que en algunos casos -ha alertado- «ya están provocando despidos masivos»

El Consejo de Relaciones Laborales se ha reunido este lunes en Ciudad Real bajo el lema 'Negociación colectiva: las nuevas realidades del trabajo'
F.F.

Toledo

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y la secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez, han situado este lunes la negociación colectiva como una herramienta clave para afrontar los retos que plantean la digitalización, la inteligencia artificial y ... los nuevos modelos laborales. Ambos dirigentes han participado en la Jornada Anual del Consejo de Relaciones Laborales, celebrada en Ciudad Real bajo el lema 'Negociación colectiva: las nuevas realidades del trabajo'.

