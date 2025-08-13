CCOO y UGT convocan una concentración en Albacete tras los dos accidentes laborales mortales ocurridos en cinco días

Los sindicatos se concentrarán este lunes ante la sede de Feda en Albacete

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una concentración para el próximo lunes 18 de agosto en la puerta de la sede de la patronal de Albacete (FEDA), para exigir que se adopten medidas frente al grave problema que representa la siniestralidad laboral tras los últimos accidentes laborales mortales ocurridos en la provincia de Albacete.

La central sindical CCOO ha subrayado que, en lo que va de año, ya son cinco trabajadores los que han perdido la vida en la provincia de Albacete. Una cifra que, para el sindicato, evidencia que, a pesar de ser una obligación para las empresas, todavía la prevención de riesgos laborales no está presente en muchos lugares de trabajo.

El pasado viernes, una mujer de 40 años falleció en accidente laboral arrollada por una máquina mientras trabajaba en una finca agrícola de Pozohondo. Por otra parte, este martes un trabajador de 55 años perdió la vida en el Polígono de Romica al quedar atrapado en una máquina.

En materia de seguridad y salud, CCOO ha reivindicado la adopción de todas las medidas necesarias para que hechos como los acontecidos no se puedan producir, y reclama a las empresas que se tomen en serio la prevención, al tiempo que exige a la Administración que investigue y persiga todos aquellos incumplimientos que ponen en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras de Albacete.

«Comisiones muestra su más sentido pesar a familiares, compañeros y personas allegadas de las víctimas, quedando a su entera disposición», han señalado.