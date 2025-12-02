Suscribete a
ABC Premium

Laboral

CCOO reclama más presencia femenina en los órganos de decisión para reducir los desequilibrios

La secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha subrayado en la jornada 'Participación y Mujer' celebrada en Cuenca que la sobrerrepresentación femenina continúa concentrándose en los sectores con peores condiciones laborales

Castilla-La Mancha reduce en noviembre el desempleo en 349 personas y suma 3.205 nuevos cotizantes

La jornada ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano; la secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo; y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust
La jornada ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano; la secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo; y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust

ABC

Toledo

Comisiones Obreras ha reclamado este martes un avance decidido en la presencia de mujeres en los órganos donde se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Ha sido durante la jornada 'Participación y Mujer', celebrada en el Museo Paleontológico de Cuenca, un ... encuentro organizado por CCOO Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo de Relaciones Laborales. El acto ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano; la secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo; y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app