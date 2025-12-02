CCOO reclama más presencia femenina en los órganos de decisión para reducir los desequilibrios

Comisiones Obreras ha reclamado este martes un avance decidido en la presencia de mujeres en los órganos donde se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Ha sido durante la jornada 'Participación y Mujer', celebrada en el Museo Paleontológico de Cuenca, un ... encuentro organizado por CCOO Castilla-La Mancha en colaboración con el Consejo de Relaciones Laborales. El acto ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano; la secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO Castilla-La Mancha, Raquel Payo; y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust.

Raquel Payo ha subrayado que la jornada responde a la necesidad de reflexionar sobre la participación de las mujeres en los espacios donde se adoptan decisiones de carácter económico, laboral o social. «Siendo las mujeres la mitad de la población, su presencia en órganos decisivos y de dirección no se corresponde con ese porcentaje, cuando debería ser igualitaria y paritaria», ha señalado. La dirigente sindical ha insistido en que este desequilibrio afecta directamente al diseño de políticas y estrategias que inciden en la vida de la ciudadanía.

Payo ha puesto el foco en el mercado laboral, donde la sobrerrepresentación femenina continúa concentrándose en los sectores con peores condiciones: empleos más precarios, salarios más bajos, contratos a tiempo parcial y mayor rotación. «En definitiva, trabajos con peores condiciones laborales y salariales, con las consecuencias negativas que ello tiene en las pensiones», ha advertido. Por ello, ha defendido que la paridad debe trasladarse también a la negociación colectiva, ámbito en el que la participación de mujeres sigue siendo mucho menor que la de los hombres. «Esa es una de las razones –ha apuntado– por las que muchas cuestiones vinculadas a la igualdad real y efectiva no quedan recogidas en los convenios».

La secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO CLM ha querido ir al origen del problema, recordando que la segregación ocupacional sigue muy marcada por factores educacionales y estereotipos arraigados. «Las carreras tecnológicas o las ingenierías continúan muy masculinizadas, mientras que las relacionadas con los cuidados o la educación siguen siendo elegidas mayoritariamente por mujeres», ha indicado. Ha agradecido, además, la presencia de la viceconsejera de Empleo en la jornada porque, a su juicio, demuestra que esta preocupación es compartida por el Gobierno regional.

En su intervención, la viceconsejera Nuria Berta Chust ha coincidido en la importancia de promover espacios de debate como este para avanzar en igualdad. «Más allá de ser una exigencia democrática, que lo es, es la base sobre la que construir un modelo de relaciones laborales justo e inclusivo», ha afirmado, apelando a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de decisión.