CCOO plantea un acuerdo para racionalizar los horarios laborales en Castilla-La Mancha

El sindicato Comisiones Obreras Castilla-La Mancha ha reunido este martes a los responsables de negociación colectiva de las cinco provincias y de las federaciones regionales para fijar las prioridades del sindicato en la regulación de las relaciones laborales. En el encuentro, se hizo balance del estado de los convenios colectivos y se marcó la estrategia de cara a su cierre. El incremento salarial y la racionalización de la jornada se situaron como los ejes principales.

El secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, defendió la necesidad de alcanzar un acuerdo para la racionalización horaria en Castilla-La Mancha. «El debate sobre el tiempo de trabajo nos lleva a exigir horarios racionales que nos permitan tener tiempo para vivir, para cuidar a nuestros hijos, para hacer deporte o para el ocio», señaló. Ortega cuestionó si en ciudades como Cuenca o Albacete «es necesaria una jornada partida con dos horas y media para comer» o si es razonable «una jornada que finalice, en nuestra región, a las 19.30 o 20 horas».

Ortega subrayó que situar la negociación colectiva en el centro de la acción sindical es un objetivo estratégico de la nueva Ejecutiva de CCOO en Castilla-La Mancha, y anunció que el sindicato llevará a todas las mesas de negociación la reducción de la jornada de trabajo allí donde sea posible. Recordó además que la vía legislativa para reducir la jornada fue «tumbada injusta e irresponsablemente por la derecha de PP, Vox y Junts».

Por su parte, Javier Pacheco reclamó al Gobierno central la aprobación de un decreto que recoja el control del registro horario, con el objetivo de que pueda entrar en vigor a principios de 2026, mientras la reducción a 37,5 horas semanales no sea una realidad. También denunció el abuso de las horas extraordinarias, recordando que «el tiempo disponible de los trabajadores no es para uso de la empresa. El objetivo es trabajar para vivir y no vivir para trabajar».

Además, el sindicato situará en su estrategia de acción sindical la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de entre un 3% y un 4% en función de la evolución de los precios, la reforma del despido en cumplimiento de la Carta Social Europea y la corrección del mal uso de los contratos a tiempo parcial. Pacheco también se refirió al Pacto de Estado por la emergencia climática propuesto por el Gobierno de España, que consideró urgente «a la vista de los últimos acontecimientos meteorológicos y catástrofes sufridas en el país como los incendios o las cada vez más frecuentes danas».