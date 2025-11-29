CCOO se marca como objetivo que Castilla-La Mancha deje de situarse «la tercera por la cola» en materia salarial

Alrededor de 400 personas han participado este sábado en Albacete en la primera de las movilizaciones convocadas por CCOO en Castilla-La Mancha para reclamar mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. El objetivo, según ha trasladado el ... sindicato, es activar a las plantillas de cara a la negociación colectiva de 2026 y situar a los trabajadores al frente del proceso. La concentración, celebrada bajo el lema 'Trabajamos más, pero ganamos menos', ha reunido a trabajadores de toda la provincia y ha contado con las intervenciones del secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez. y la responsable provincial de la Federación de Servicios, Carmen Olivas.

Ortega ha subrayado que «estas movilizaciones no son, como dice la patronal, manifestaciones preventivas», sino que constituyen «el inicio de la negociación colectiva de 2026». Ha defendido que la negociación «no es sentarse a negociar con la patronal y firmar un convenio», sino «escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, acudir a sus centros de trabajo y recoger sus opiniones y propuestas y defenderlas en las plataformas, en movilizaciones y en conflictos si es necesario». Por ello, ha insistido en que CCOO quiere «que sean las personas trabajadoras quienes lideren los procesos de negociación».

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado además a la patronal que encare con rigor el proceso negociador y abandone el discurso sobre el absentismo. «El absentismo es la ausencia injustificada en el trabajo, pero ni las vacaciones, ni estar enfermo, ni tener que cuidar a un hijo o a una persona mayor es absentismo», ha señalado. En este contexto, Ortega ha recordado que uno de los grandes retos del sindicato es que Castilla-La Mancha deje de situarse «la tercera por la cola» en materia salarial.

Poner fin a la pérdida de poder adquisitivo

Por su parte, Paco Gómez ha explicado que las movilizaciones llegan tras «una decena de asambleas hechas por toda la provincia», desde las que se impulsa el arranque de la negociación colectiva del próximo año. A su juicio, el proceso parte de «un escenario de pérdida de poder adquisitivo en los últimos cinco años», debido a que los precios «han subido muy por encima de lo que han crecido los salarios», generando una situación «inasumible» para muchas personas trabajadoras. Por ello, ha destacado la importancia de «organizar, movilizar y motivar» a las plantillas para que «luchen y defiendan sus derechos en la negociación colectiva».

Noticia Relacionada CCOO y UGT consideran necesarias movilizaciones ante la negociación colectiva y Cecam respeta pero no las comparte ABC Los sindicatos creen que «es el momento» de manifestarse mientras Cecam alerta de que «las manifestaciones preventivas no mejoran el clima de diálogo social»

Gómez ha lamentado que, pese a que «crece la productividad de las empresas y los márgenes empresariales baten récords», persistan «salarios en las escalas más bajas que rondan los 1.200 euros». A esta realidad ha sumado que en Castilla-La Mancha «tenemos las jornadas más altas», motivo por el que ha animado a reivindicar «subidas de salarios mayores que la media». «La lucha por nuestros derechos es también la lucha por nuestra dignidad», ha remarcado.

En el caso de Albacete, 2026 será un año clave con cinco convenios sectoriales pendientes de negociación: Metal, Cuchillería, Vinícolas, Pastelerías y Hostelería, que afectan a 16.500 trabajadores y trabajadoras. Además, siguen bloqueados tres convenios más, entre ellos el del Campo, que afecta a más de 14.000 personas.