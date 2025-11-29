Suscribete a
CCOO se marca como objetivo que Castilla-La Mancha deje de situarse «la tercera por la cola» en materia salarial

Unas 400 personas han acudido esta mañana en Albacete a la primera de las movilizaciones convocadas por CCOO en Castilla La Mancha para reivindicar mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en la negociación colectiva de 2026

El Gobierno regional firmará el 18 de diciembre el Pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', con 15.800 millones de presupuesto

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier ortega, ha asistido a la concentración que ha reunido a 400 trabajadores en Albacete
Alrededor de 400 personas han participado este sábado en Albacete en la primera de las movilizaciones convocadas por CCOO en Castilla-La Mancha para reclamar mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. El objetivo, según ha trasladado el ... sindicato, es activar a las plantillas de cara a la negociación colectiva de 2026 y situar a los trabajadores al frente del proceso. La concentración, celebrada bajo el lema 'Trabajamos más, pero ganamos menos', ha reunido a trabajadores de toda la provincia y ha contado con las intervenciones del secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez. y la responsable provincial de la Federación de Servicios, Carmen Olivas.

