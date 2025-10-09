Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

CCOO confía en que los presupuestos de la Junta para 2026 incluyan la carrera profesional sanitaria

En marzo de 2026 está fijado el juicio contra el Sescam tras la demanda interpuesta por el sindicato, que reclama la carrera profesional en Castilla-La Mancha congelada desde 2011

David Moreno : «Page debe votar sí o no a la carrera profesional sanitaria. No puede acordarse de los sanitarios solo en elecciones»

Pilar Ramos y Humberto Muñoz han participado en la jornada de CCOO sobre el Estatuto Marco
Pilar Ramos y Humberto Muñoz han participado en la jornada de CCOO sobre el Estatuto Marco abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO, Pilar Ramos, ha confiado en que los presupuestos regionales para 2026 incluyan el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, que está congelada en Castilla-La Mancha desde el año 2011, y ... que el sindicato reivindica «todos los días».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app