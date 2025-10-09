CCOO confía en que los presupuestos de la Junta para 2026 incluyan la carrera profesional sanitaria

La secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO, Pilar Ramos, ha confiado en que los presupuestos regionales para 2026 incluyan el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, que está congelada en Castilla-La Mancha desde el año 2011, y ... que el sindicato reivindica «todos los días».

Ramos ha adelantado que el sindicato tiene ya un juicio fijado, en marzo de 2026, tras interponer una demanda contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para que se reconozca la carrera profesional. «La demanda es permanente y CCOO la lleva a todas las mesas de negociación y en cada encuentro con los responsables del Sescam», ha insistido Ramos.

En una rueda de prensa, junto al secretario de la Federación estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, con motivo de la celebración de la jornada «Un Estatuto Marco para avanzar», ha añadido que el sindicato está incidiendo en que la normativa «refleje la carrera profesional para todos» en Castilla-La Mancha.

Noticia Relacionada El Colegio de Médicos de Toledo apoya la huelga general de este viernes convocada por la CESM ABC Tras analizar el estado de las negociaciones y el impacto del nuevo Estatuto Marco, el organismo colegial ha adoptado esta decisión

«La Administración regional, el presidente Page, nos lo lleva ya prometiendo varias legislaturas y no se lleva a cabo. Creemos que una oportunidad sería que en el Estatuto Marco se quede fijada la obligatoriedad, que no sea una parte de la negociación«. Así se garantizaría que los profesionales castellanomanchegos tengan reconocida la carrera profesional »como en el resto del Estado«.

En cuanto a este reconocimiento en Castilla-La Mancha, Humberto Muñoz ha indicado que «es una reivindicación clara y firme; no puede haber en unas comunidades autónomas carrera profesional y en otras no».

Y ha abogado por una compatibilidad entre los sistemas «porque si no, no sería posible trasladarse de una comunidad a otra sin tener un grave deterioro de tu salario y de tu reconocimiento profesional».

En cuanto a la negociación del Estatuto Marco, Muñoz ha señalado que se ha conseguido que el Ministerio de Sanidad mantenga abierta la vía de negociación tras las movilizaciones en los últimos meses.

Es una norma del año 2003, con «más de 20 años de antigüedad y desfasado en muchas cosas, por lo que requiere una urgente actualización», y afecta a un millón de trabajadores de la salud.

Entre las reivindicaciones del sindicato figura adecuar la clasificación profesional de los trabajadores del sistema nacional de salud, además de contemplar, ante el 40% del personal sanitario que se jubilará en la próxima década, la activación de «mecanismos ágiles, fijos y periódicos que no dependan del albur del gobierno de turno».

«Atendiendo al envejecimiento de la plantilla, es necesario poner en marcha figuras como la jubilación parcial que den salida a profesionales, al mismo tiempo que facilitar la entrada de profesionales jóvenes que vayan ocupando esas plazas». Y un tercer aspecto dentro del Estatuto Marco es la inclusión de la jornada de 37 horas en todo el Estado como «reconocimiento generalizado como norma de carácter básico».