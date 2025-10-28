CCOO apunta a productos químicos «con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos» como causa de la explosión mortal en Socuéllamos

El sindicato CCOO de Ciudad Real ha reclamado «celeridad» para esclarecer las causas del grave accidente laboral ocurrido este lunes en una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos, en el que fallecía una trabajadora de 51 años y otros dos compañeros resultaron heridos de ... gravedad. Se trata de un varón de 31 años que se encuentra en estado crítico y que fue trasladado al Hospital de La Paz en Madrid, y otro de 58, que se halla en estado grave que permanece ingresado en el Hospital de Albacete.

«Según las primeras pesquisas, el siniestro se produjo debido a la explosión de un depósito que contenía productos químicos con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos», ha señalado la organización sindical, que ha lamentado el siniestro.

El accidente se produjo en una empresa del Grupo Athisa que lleva poco tiempo en funcionamiento y en la que CCOO no cuenta con representación legal. «No sabemos si había evaluación de riesgos laborales, si esa evaluación se ajustaba a la actividad real y si los trabajadores y trabajadoras tenían la formación adecuada o los equipos de protección necesarios. Puntos, todos estos, que deberá esclarecer la autoridad laboral a la que pedimos que se depuren todas las responsabilidades», ha subrayado el sindicato.

CCOO ha indicado que se ha puesto a disposición de la familia de la trabajadora fallecida y de los dos empleados heridos para ofrecerles todo el apoyo que necesiten. Además, ha recordado que «las empresas son las responsables de velar por la salud y seguridad de sus plantillas».

El sindicato ha convocado para este viernes una concentración a las once de la mañana en señal de duelo y protesta frente a la sede de la patronal de Ciudad Real, a la que ha llamado a sumarse a toda la ciudadanía.