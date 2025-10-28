Suscribete a
CCOO apunta a productos químicos «con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos» como causa de la explosión mortal en Socuéllamos

El sindicato pide «celeridad» para esclarecer el accidente en la planta de residuos sanitarios del Grupo Athisa, donde ha muerto una trabajadora y otros dos empleados resultaron heridos graves

Muere la trabajadora que estaba en estado crítico por la explosión en una nave de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos

El sindicato ha convocado para este viernes a las once de la mañana una concentración en señal de duelo y protesta
ABC

Toledo

El sindicato CCOO de Ciudad Real ha reclamado «celeridad» para esclarecer las causas del grave accidente laboral ocurrido este lunes en una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos, en el que fallecía una trabajadora de 51 años y otros dos compañeros resultaron heridos de ... gravedad. Se trata de un varón de 31 años que se encuentra en estado crítico y que fue trasladado al Hospital de La Paz en Madrid, y otro de 58, que se halla en estado grave que permanece ingresado en el Hospital de Albacete.

