Castilla-La Mancha vuelve a estar abonada a la suerte con el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional

Castilla-La Mancha está abonada a la suerte. Si el sábado pasado el primer premio de la Lotería Nacional viajaba hasta la localidad toledana de Consuegra y dejaba seis millones de euros, este sábado la fortuna ha vuelto a detenerse en la región. En esta ... ocasión, el primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros al número, ha recaído en el 74.622. El número ha sido vendido en el punto de venta número 38.170 de la localidad guadalajareña de El Casar.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio del sorteo también se ha vendido en otros diez puntos del país, entre ellos L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gernika (Vizcaya), Ciudad Quesada, en Rojales (Alicante), Manacor (Baleares), Trespaderne (Burgos), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Vinalesa (Valencia), La Pobla del Duc (Valencia) y Zaragoza.

El segundo premio, correspondiente al número 06.951, que deja 12.000 euros por décimo, también ha viajado por la región, ya que ha sido vendido en la administración del paseo de San Francisco, 47, de la localidad albaceteña de Alcaraz y en la ubicada en la calle José Bárcena Fernández de Talavera de la Reina. Además de estas localidades castellanomanchegas, el número premiado ha sido registrado en otros puntos del territorio nacional.