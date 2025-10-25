Castilla-La Mancha urge al Ministerio a aplicar las nuevas reglas del trasvase: «Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a cumplir las sentencias judiciales que avalan los caudales ecológicos del río Tajo y a poner en marcha sin más demoras las nuevas reglas de ... explotación del trasvase Tajo-Segura.

«Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas», ha subrayado este sábado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, durante su visita a las obras de adecuación del depósito de Alcolea de Tajo (Toledo).

Muro ha valorado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso presentado en abril de 2023 por la Región de Murcia contra la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones, entre ellas la del Tajo, y que respalda la aplicación de los caudales ecológicos. Con este fallo, ha recordado, ya son siete los recursos interpuestos por Murcia, Alicante, Valencia, Andalucía y Madrid que han sido rechazados por los tribunales, «avalando así la hoja de ruta que siempre ha defendido el Ejecutivo de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de un cambio de modelo de gestión hídrica en el río Tajo».

«Una vez más, la justicia nos da la razón: cuidar el Tajo no va contra nadie, va a favor del bien común. Lo que sí va contra el interés general es seguir buscando excusas para no aplicar las sentencias judiciales», ha afirmado la directora.

En este sentido, Muro ha emplazado al Ministerio a aprovechar la próxima reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, prevista para el martes 28 de octubre, para presentar la propuesta de modificación de las reglas del trasvase e iniciar definitivamente la tramitación del Real Decreto «que dé cumplimiento a las sentencias y establezca, de una vez por todas, los caudales ecológicos que el Tajo se merece, como cualquier otro río».

Inversión en abastecimiento rural

Durante su visita, Montserrat Muro ha supervisado los trabajos de adecuación del depósito de agua de Alcolea de Tajo, una actuación con una inversión de 71.800 euros financiada con fondos Feder 2021-2027. La obra permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de un millar de vecinos de Alcolea y El Bercial, con la instalación de nuevas tuberías, un sistema de baipás y la reparación de la cubierta del depósito.

Muro ha insistido en la necesidad de reforzar las infraestructuras básicas en las zonas rurales para garantizar el acceso al agua en condiciones óptimas de calidad. En este marco, ha recordado que la Agencia del Agua desarrolla un programa anual de inversiones con una dotación de medio millón de euros, procedente de fondos propios y europeos, para mejorar conducciones, depósitos y redes de abastecimiento en municipios de las cinco provincias.

Entre las actuaciones previstas figuran las de Socovos, Villapalacios, Pozo Lorente, Anchuras, Alamillo, Arcas del Villar, Polán, Alcolea de Tajo, Baides y Baños de Tajo.

Asimismo, la directora ha detallado los avances del programa de mejora de eficiencia y reducción de pérdidas en redes municipales, cuyo grado de ejecución supera ya el 76%, dentro de la convocatoria de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resilienci. Estas subvenciones, con 10,8 millones de euros asignados a Castilla-La Mancha, han beneficiado a 144 municipios, tras la incorporación este año de 13 nuevos proyectos.

Muro ha estado acompañada en la visita por el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, el alcalde de Alcolea de Tajo, Ignacio Moreno, y el alcalde de El Bercial, Ángel Luis Gutiérrez.