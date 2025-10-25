Suscribete a
Castilla-La Mancha urge al Ministerio a aplicar las nuevas reglas del trasvase: «Ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas»

La directora de la Agencia del Agua, Montserrat Muro, reclama al Ministerio que cumpla las sentencias del Supremo y defienda los caudales ecológicos del Tajo durante su visita a las obras del depósito de Alcolea de Tajo

El Supremo tumba el recurso de Murcia contra el Plan del Tajo y el recorte del trasvase

La directora de la Agencia del Agua, Montserrat Muro, ha supervisado los trabajos de adecuación del depósito de agua de Alcolea de Tajo
La directora de la Agencia del Agua, Montserrat Muro, ha supervisado los trabajos de adecuación del depósito de agua de Alcolea de Tajo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a cumplir las sentencias judiciales que avalan los caudales ecológicos del río Tajo y a poner en marcha sin más demoras las nuevas reglas de ... explotación del trasvase Tajo-Segura.

