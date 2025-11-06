Suscribete a
Castilla-La Mancha ultima una línea ayudas dotada con 3 millones para la digitalización de pymes e industrias

El programa Adelante Digitalización apoyará nuevos proyectos de transformación tecnológica en el marco del Plan Adelante 2024-2027, que cuenta con más de 50 millones en innovación

La región avanza hacia la digitalización y la proyección exterior con el Plan Horizonte 2030

La consejera de Economía, Patricia Franco, ha participado en la inauguración del primer evento Mancha Summit, celebrado en Ciudad Real
Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima una nueva convocatoria de ayudas del programa Adelante Digitalización, que se publicará a finales de noviembre que estará dotada con tres millones de euros destinados a impulsar la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologíasen ... las pymes y la industria manufacturera de la región. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración del primer evento Mancha Summit, celebrado en Ciudad Real.

