Castilla-La Mancha ultima una línea ayudas dotada con 3 millones para la digitalización de pymes e industrias

El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima una nueva convocatoria de ayudas del programa Adelante Digitalización, que se publicará a finales de noviembre que estará dotada con tres millones de euros destinados a impulsar la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologíasen ... las pymes y la industria manufacturera de la región. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración del primer evento Mancha Summit, celebrado en Ciudad Real.

La consejera ha recordado que este programa forma parte del Plan Adelante 2024-2027, en cuyo eje de innovación y digitalización se destinan más de 50 millones de euros. El conjunto del Plan, que incluye otros ejes de actuación cuenta con más de 400 millones de euros.

Desde su puesta en marcha, estas ayudas han respaldado más de 800 proyectos de digitalización en la comunidad autónoma, 174 de ellos en la provincia de Ciudad Real.

Durante su intervención, Patricia Franco ha subrayado la importancia de integrar talento y tecnología en la evolución del tejido económico. «Una de cada cuatro empresas de nuestra región está utilizando o planifica utilizar en breve herramientas de inteligencia artificial», ha valorado, apuntando que la incorporación del talento y las nuevas tecnologías «vienen a democratizar el mercado de trabajo y van a permitir la puesta en marcha de iniciativas con un gran poder innovador en cualquier rincón de nuestra región, contribuyendo a vertebrar y cohesionar el territorio».

Noticia Relacionada La digitalización y la sostenibilidad, claves en el diseño del Plan Estratégico de Comercio Minorista 2025-2030 E. Bustos Se destinarán 17 millones de euros y constará de seis ejes para abordar los retos del sector en la región

Asimismo, ha animado a los jóvenes y a las startups presentes en el evento a radicar sus proyectos en Castilla-La Mancha, «apostando por un ecosistema de innovación que se nutra del conocimiento y de la digitalización como motores del cambio económico».

«Buenos datos de producción industrial»

La titular de Economía ha puesto también en valor la evolución de la industria regional, que creció un 5,6% en septiembre, «1,1 puntos por encima de la media nacional», según los datos de producción industrial conocidos este mismo día. «El desarrollo industrial y la innovación tecnológica deben ir de la mano», ha indicado.

Noticia Relacionada La nueva plataforma de empleo de Castilla-La Mancha ya tiene 5.000 perfiles y apuesta por la inteligencia artificial J. Guayerbas «Esta plataforma es una ventana a la esperanza para miles de ciudadanos que buscan trabajo», ha apuntado el presidente Emiliano García-Page

En esta línea, Patricia Franco ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará mañana la nueva orden de bases de las ayudas para el fortalecimiento de ecosistemas industriales, que contarán con una dotación de un millón de euros y cuya convocatoria se lanzará en las próximas semanas.

«Impulsos desde el ámbito privado, como este Mancha Summit; y desde el público, como la implementación de herramientas tecnológicas como la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha que presentamos ayer; nos van a ayudar, junto con la incorporación y retención del talento, a consolidar la posición privilegiada que nuestra región debe ocupar en el ámbito de la transformación digital en todos los ámbitos», ha concluido la consejera.