Castilla-La Mancha, tercera comunidad que más fondos recibe del anticipo de la PAC: 367,8 millones de euros

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha comenzarán a recibir desde esta semana los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), por un importe total de 367,8 millones de euros, lo que sitúa a la región como la ... tercera comunidad autónoma que más fondos percibe, únicamente superada por Andalucía y Castilla y León.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado el adelanto de 2.562,8 millones de euros a los organismos pagadores autonómicos que han solicitado fondos para abonar los anticipos a los beneficiarios de la PAC correspondientes a la campaña 2025. En el caso castellanomanchego, esta inyección económica tendrá un impacto directo en la liquidez del sector agrario, en pleno arranque de la nueva campaña agrícola.

La medida permitirá que los agricultores y ganaderos puedan cobrar hasta el 70% del total de las ayudas directas antes de que finalice noviembre. Este incremento en el porcentaje de adelanto ha sido autorizado por la Comisión Europea, a petición de España y otros Estados miembros, con el objetivo de paliar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y las condiciones climáticas adversas que han afectado a diversas zonas productivas del país.

El pago anticipado es voluntario para las comunidades autónomas, que deciden tanto el momento como las líneas de ayuda que se abonan, siempre tras la realización de los controles previos exigidos por la normativa europea para garantizar el uso correcto de los fondos de la UE.

A partir del 1 de diciembre comenzará el plazo ordinario de pagos, durante el cual las comunidades podrán abonar hasta el 90% del importe total de las ayudas. El cien por cien podrá completarse desde el 15 de mayo de 2026, una vez calculados los importes definitivos, y el proceso podrá extenderse hasta el 30 de junio, con pagos residuales hasta el 15 de octubre de 2026, fecha en que finaliza el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

En total, el Gobierno calcula que se desembolsarán 4.889 millones de euros en ayudas directas al sector agrario español en esta campaña.