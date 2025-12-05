Castilla-La Mancha se sitúa en 772 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitantes

La tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias de Castilla-La Mancha en la semana 48 se sitúa en 772 casos por 100.000 habitantes, con estabilidad en las hospitalizaciones y en el escenario denominado bajo-medio por el Ministerio de Sanidad.

Así lo ... ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Joaquín Torres, quien ha indicado que la tasa de síndrome gripal se sitúa en 6.433 casos por 100.000 habitantes en España, lo mismo que sucedió en el pasado mes de enero, «lo que evidencia el adelanto de la pandemia de gripe».

«La diferencia está en que este año hemos aumentado en cuatro semanas el impacto de la gripe, pero incluso los últimos datos que teníamos a últimos de noviembre, correspondían con la primera semana de enero de la campaña anterior, es decir, tranquilidad, porque se está comportando exactamente igual que años anteriores», ha explicado.

El director general de Salud Pública ha destacado el buen funcionamiento de la campaña de vacunación frente a la gripe en este año, con un 54% de adhesión en las personas mayores de 60 años. Además, ha subrayado que tan solo un 5% ha rechazado la vacuna, una cifra menor que la pasada campaña.

Respecto a la Comisión de Salud Pública celebrada el pasado miércoles, Torres ha explicado que se aprobó una serie de recomendaciones a lo largo de todo el año, especialmente durante la circulación estacional de virus respiratorios.

Entre ellas, se encuentra el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios en espacios compartidos, profesionales que atiendan casos sintomáticos y a todo el personal, pacientes y acompañantes en áreas vulnerables (oncología, trasplantes, UCI).

En las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria se recomienda higiene respiratoria y de manos y ventilación adecuada en salas de espera y zonas comunes, circuitos internos de control en urgencias y consultas para separar pacientes sintomáticos.

Sobre datos de Covid y VRS, Torres ha destacado el impacto que tienen otros virus que también coinciden con el virus influenza de la gripe, «el SARS COV dos, tiene un porcentaje de impacto muy pequeño, de 1,5% y el virus respiratorio sincitial también tiene un 1,5%, incluso un poco por debajo de la media ponderada en que se encuentra España».

Por último, ha insistido en que si se aumenta el nivel de prevención con las vacunas y las medidas en higiene respiratoria y de manos, «posiblemente podamos amortiguar el ascenso progresivo que estamos teniendo en la epidemia, pero vuelvo a repetir, que es una situación semejante a la que hemos pasado años anteriores».