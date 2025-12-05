Suscribete a
Castilla-La Mancha se sitúa en 772 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitantes

De los cuatro escenarios dictados por el Ministerio, actualmente la región se encuentra en el denominado bajo-medio

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres
Toledo

La tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias de Castilla-La Mancha en la semana 48 se sitúa en 772 casos por 100.000 habitantes, con estabilidad en las hospitalizaciones y en el escenario denominado bajo-medio por el Ministerio de Sanidad.

Así lo ... ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Joaquín Torres, quien ha indicado que la tasa de síndrome gripal se sitúa en 6.433 casos por 100.000 habitantes en España, lo mismo que sucedió en el pasado mes de enero, «lo que evidencia el adelanto de la pandemia de gripe».

