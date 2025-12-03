Suscribete a
Castilla-La Mancha se sitúa en 2025 como la tercera comunidad que mejor paga a sus docentes, solo por detrás de Euskadi y Cantabria

La región destaca en tanto en los sueldos de los maestros, como en los de los profesores de Secundaria y de Formación Profesional, puesto que las retribuciones son superiores a la media nacional, según el informe anual realizado por la Federación de Servicios Públicos de UGT

Castilla-La Mancha se encuentra en una buena posición para atraer talento docente
F.F.

Toledo

Castilla-La Mancha vuelve a situarse en 2025 entre las comunidades autónomas con mejores retribuciones docentes de España, según el análisis comparado de salarios de los maestros y de los profesores Secundaria y Formación Profesional. Los datos proceden del informe 'Retribuciones docentes en la ... enseñanza pública 2025', elaborado por la Federación de Servicios Públicos de UGT, que examina las tablas oficiales publicadas por cada territorio. El documento confirma que la región se mantiene de forma estable en el grupo de cabeza y se consolida como uno de los destinos más competitivos para ejercer la docencia en el país.

