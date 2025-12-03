Castilla-La Mancha se sitúa en 2025 como la tercera comunidad que mejor paga a sus docentes, solo por detrás de Euskadi y Cantabria

Castilla-La Mancha vuelve a situarse en 2025 entre las comunidades autónomas con mejores retribuciones docentes de España, según el análisis comparado de salarios de los maestros y de los profesores Secundaria y Formación Profesional. Los datos proceden del informe 'Retribuciones docentes en la ... enseñanza pública 2025', elaborado por la Federación de Servicios Públicos de UGT, que examina las tablas oficiales publicadas por cada territorio. El documento confirma que la región se mantiene de forma estable en el grupo de cabeza y se consolida como uno de los destinos más competitivos para ejercer la docencia en el país.

En el cuerpo de Maestros, Euskadi ocupa la primera posición, con 2.858,46 euros mensuales, seguida de Cantabria, que alcanza los 2.627,52 euros, y de Castilla-La Mancha, que se sitúa en tercer lugar con 2.594,32 euros. Esta cifra supera claramente la media estatal, situada en torno a los 2.480 euros. En el extremo inferior del ranking se encuentran Asturias (2.312,61 euros), Aragón (2.382,52 euros) y Cataluña (2.399,69 euros). En la elaboración d esta clasificación, el estudio tiene en cuenta que El estudio tiene en cuenta que Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son territorios que cuentan con complementos de residencia que impiden una comparación homogénea con el resto de comunidades.

En el cuerpo de Profesores de Formación Profesional se repite el patrón. Euskadi lidera con 3.257,65 euros mensuales, seguida de Cantabria (2.766,20 euros) y Castilla-La Mancha, que consolida el tercer puesto con 2.726,03 euros. Por debajo se sitúan Asturias (2.445,69 euros), Aragón (2.517,19 euros) y Cataluña (2.546,65 euros), con diferencias superiores a los 400 euros mensuales respecto a las comunidades con mejores retribuciones.

En Secundaria, el liderazgo corresponde nuevamente a Euskadi, con 3.309,09 euros, seguida de Cantabria (2.946,63 euros). Castilla-La Mancha ocupa también aquí el tercer lugar, con 2.906,46 euros, por encima de comunidades como Madrid (2.801,66 euros) o Cataluña (2.727,08 euros). Las retribuciones más bajas se registran en Asturias (2.626,12 euros), Aragón (2.703,61 euros) y Extremadura (2.740,42 euros).

Evolución de los sueldos

La evolución histórica también juega a favor de Castilla-La Mancha. El estudio recuerda que entre 2010 y 2019 el profesorado español perdió poder adquisitivo como consecuencia de los recortes y la congelación salarial, pero desde 2019 se ha iniciado una recuperación que en Castilla-La Mancha ha sido particularmente estable. En el cuerpo de Maestros, la retribución pasó de 2.295,42 euros en 2019 a 2.594,32 euros en 2025, un incremento cercano a los 300 euros mensuales. En Secundaria, el avance es aún mayor, puesto que de 2.571,65 euros en 2019 a 2.906,46 euros en 2025, hay más de 330 euros de aumento. Y en Formación Profesional, los salarios evolucionaron de 2.411,97 euros en 2019 a 2.726,03 euros en 2025, una mejora de alrededor de 315 euros mensuales.

Esta trayectoria ascendente sitúa a la comunidad en posiciones de cabeza y refuerza su capacidad para atraer y retener talento docente y es que las diferencias salariales entre territorios superan ya los 600 euros mensuales en algunos cuerpos, una brecha que UGT considera determinante para la movilidad del profesorado.