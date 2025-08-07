'Castilla-La Mancha Más Segura' impulsa 317 proyectos en materia de seguridad laboral que suponen una inversión de 4,6 millones de euros

El programa 'Castilla-La Mancha Más Segura' va a apoyar 317 proyectos en pymes de la región en materia de seguridad y salud laboral que van a suponer una inversión por parte del tejido económico castellanomanchego de 4,6 millones de euros, y que van a contar con una ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha que roza los dos millones de euros. Así lo ha avanzado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, que ha visitado la ITV Valgri Centri, en Motilla del Palancar, una de las empresas beneficiarias de este programa; junto con el alcalde de la localidad, Pedro Tendero.

Durante su visita, la viceconsejera ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico por la consecución de entornos laborales más seguros, que tiene reflejo en el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que recoge cuatro líneas de ayudas dirigidas al tejido económico de la región para apoyar proyectos que tienen como denominador común la búsqueda de estos entornos laborales más seguros y avanzar en la reducción de la siniestralidad y en la mejora de la prevención de riesgos laborales.

«La resolución provisional, que hemos publicado en estos días en el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades, recoge la aprobación de 317 proyectos de pymes de la región, que suponen una inversión total en acciones de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud laboral de más de 4,6 millones de euros, que vamos a apoyar con cerca de dos millones de euros por parte del Gobierno regional», ha indicado Nuria Chust, que ha recordado que el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura' «se enmarca en el compromiso adquirido por el Gobierno regional, junto con los agentes sociales, en el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha.

Dentro de la resolución provisional, la viceconsejera ha valorado que la línea con mayor participación ha sido la que se dirige a apoyar las inversiones y acciones para lograr espacios más seguros en los entornos laborales, la línea 1, en la que un total de 235 pymes de Castilla-La Mancha van a invertir casi 4,4 millones de euros en estos proyectos, que van a contar con una ayuda de 1,8 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico.

Nuria Chust ha visitado una de las empresas beneficiarias de este programa, tanto en sus ediciones anteriores como en la presente edición del programa, Valgri Centri, en Motilla del Palancar, encargada de la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos de la localidad, y que se ha beneficiado de 'Castilla-La Mancha Más Segura' para llevar a cabo acciones para la mejora de la seguridad de su plantilla y de los usuarios que acuden diariamente a este centro.

«La prevención de riesgos laborales es una responsabilidad de todos y tenemos que ser capaces de concienciarnos para continuar reduciendo los índices de incidencia en la región, porque sólo consiguiendo entornos laborales más seguros tendremos un mercado de trabajo estable y saludable», ha reafirmado la viceconsejera, que ha recordado que, desde el año 2015, el Gobierno que preside Emiliano García-Page «hemos multiplicado por seis el presupuesto destinado a seguridad y salud laboral en la región y hemos invertido ya más de 20 millones de euros para apoyar proyectos y acciones en materia de prevención y seguridad laboral en empresas de la región, a los que se van a sumar los que movilizamos a través de la resolución provisional que acabamos de publicar».