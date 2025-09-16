Page ha este martes en el Vermú Solidario de las Ferias y Fiestas de Guadalajara

Castilla-La Mancha resuelve en menos de 90 días los expedientes de dependencia de los niños de hasta seis años La media para el resto es de 174 días y la nacional se eleva a 340 días, según la Junta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este martes en el tradicional Vermú Solidario de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, que este año destina su recaudación a dos entidades referentes en la atención a las personas con discapacidad: la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (Ademgu) y la Fundación Nipace, especializada en terapias innovadoras para la parálisis cerebral.

Page ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega; y el diputado nacional, Alberto Rojo; entre otras muchas autoridades que no han querido perderse esta cita.

Durante la visita, la consejera de Bienestar Social ha subrayado la «prioridad» que el Gobierno regional otorga a la atención de la infancia en situación de dependencia. Así, desde 2019, Castilla-La Mancha resuelve en un máximo de 90 días los expedientes de niños y niñas de entre cero y seis años. Y lo hace, además, a través de la normativa aprobada en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención, según ha informado en nota de prensa.

Esa cifra inferior a los 90 días contrasta con los 174 días en los que, de media, se están resolviendo todos los expedientes de dependencia en la comunidad autónoma, número que, a su vez, mejora de forma sobresaliente los tiempos de espera frente a la media nacional, que superan los 340 días.

«Tenemos el privilegio de ser una de las únicas cuatro comunidades de toda España que cumple con los tiempos de la Ley de Dependencia», ha destacado García Torijano, que ha recordado que Castilla-La Mancha es la región «mejor valorada del país en cuanto a la gestión de la dependencia, posición de la que nos sentimos tremendamente orgullosos a la hora de intentar mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan».

Actualmente, 1.163 menores reciben esta atención en la región, de los cuales 203 son de la provincia de Guadalajara, con prestaciones clave como atención temprana, productos de apoyo o ayudas económicas a las familias cuidadoras.

Financiación de parálisis cerebral

La consejera también ha puesto en valor el respaldo económico del Ejecutivo regional a las entidades que trabajan con personas con parálisis cerebral y sus familias. «Les hemos duplicado la financiación en estos diez años de gestión del presidente García-Page. Hemos pasado de 1,6 a 3,6 millones, algo fundamental para llevar a cabo esas terapias y ese acompañamiento a las familias», ha explicado.

Este incremento del 118 por ciento permite sostener la labor de asociaciones como Apace Toledo, Apace Talavera, Aspacecire en Ciudad Real y Apaceal en Albacete, así como de la federación Aspace. En conjunto, estas entidades atienden cada año a más de 1.300 personas en centros ocupacionales, de día, viviendas y servicios de apoyo.

En cuanto a las dos entidades protagonistas del Vermú Solidario de las Ferias de Guadalajara, la consejera ha destacado la labor de Ademgu, que ofrece servicios como fisioterapia, logopedia, apoyo psicosocial y transporte adaptado a más de 200 asociados, asociación con la que el Gobierno regional mantiene lazos de apoyo y colaboración desde hace años y que verá aumentada su financiación a través de la convocatoria del IRPF de la Consejería de Bienestar, según ha adelantado García Torijano.

Sobre la Fundación Nipace, que acompaña a niños y niñas con parálisis cerebral de toda España con terapias pioneras, la consejera ha destacado el proyecto de Centro Europeo de Rehabilitación Neurológica que esta entidad plantea construir en Guadalajara y que se convertirá, probablemente, en un espacio de referencia internacional para el tratamiento de los niños con parálisis cerebral y otros problemas neuromotores.

En el marco del propio Vermú Solidario, que se celebra hasta el domingo en el parque de la Concordia, García Torijano ha invitado a los vecinos a «participar y disfrutar» del mismo, al que ha catalogado como «un ejemplo de la fuerza de la colaboración social que une ocio y solidaridad para mejorar la vida de quienes más lo necesitan».