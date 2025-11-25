Suscribete a
Castilla-La Mancha renueva el Acuerdo de Coordinación Institucional para una atención «sin fallos» a las víctimas de violencia de género

El Gobierno regional ha firmado el convenio, creado en 2009, junto al Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno de España, la Fiscalía, la FEMP, el Consejo de la Abogacía y el Colegio de Médicos

Firma del Acuerdo de Coordinación Institucional
Firma del Acuerdo de Coordinación Institucional ABC

FRAN MALARA

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno de España, la Fiscalía, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Consejo de la Abogacía y el Colegio de Médicos han renovado este 25N, Día Internacional de la Eliminación de ... la Violencia contra la Mujer, el Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos, firmado en 2009, para una atención «sin fallos» a las víctimas de violencia de género.

