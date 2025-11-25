Castilla-La Mancha renueva el Acuerdo de Coordinación Institucional para una atención «sin fallos» a las víctimas de violencia de género

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno de España, la Fiscalía, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Consejo de la Abogacía y el Colegio de Médicos han renovado este 25N, Día Internacional de la Eliminación de ... la Violencia contra la Mujer, el Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos, firmado en 2009, para una atención «sin fallos» a las víctimas de violencia de género.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado durante el acto de la firma que busca establecer protocolos para una actuación «impecable, sin fallos, coordinada y lo más amplia posible con el objetivo de no dejar a la violencia machista ni una sola rendija desde la que colarse y ofrecer una mejor respuesta ante cualquier petición de ayuda de una mujer».

Además, Simón ha pedido «un cierre de filas rotundo» a nivel político en torno a la lucha contra la violencia de género, alertando de los discursos que «deslegitiman» la acción pública y «generan miedo y desconfianza» en víctimas que lo que necesitan es «respeto, acompañamiento y seguridad a todos los niveles».

Page advierte de la «agresividad ambiental»

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado «importante» este convenio por dos realidades. Por un lado, el surgimiento de una nueva etapa de «discurso de violencia», con un ambiente político español «agresivo» que no existía hace 10 o 15 años.

«Todos sabemos quiénes son los que lo alimentan, porque hay gente que para ganar rédito necesita que todo vaya mal y el ambiente sea negativo. Es necesario erradicar a quien ha hecho de la violencia su bandera política», ha denunciado Page.

Y en segundo lugar, el presidente regional ha destacado un nuevo fenómeno «que se va multiplicando en los últimos años», la influencia de las redes sociales y, sobre todo, la pornografía, asegurando que cada vez se accede antes «a estos productos violentos, que en vez de avanzar, retroceden».

Castilla-La Mancha, pionera contra la violencia de género

Por otro lado, Emiliano García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha fue la primera región de España y de Europa que decidió «no cruzarse de brazos ni ser indiferente ante el ataque y la violencia machista», con una ley sobre ello en mayo de 2001.

«Recuerdo que cuando se instaló aquella normativa se nos acusó de todo, de populismo barato, de violar la intimidad de los agresores... La propuesta ni siquiera fue de un gabinete político, sino como consecuencia de escuchar a muchas mujeres, sobre todo mayores, que decían que no querían para sus hijas lo que ellas habían podido ver. A raíz de esto, la sociedad dejó de ser neutra, dejó de mirar para otro lado», ha indicado.

En otro orden de asuntos, Page ha anunciado que dentro de nada van a firmar un acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno para combatir el bullying. «No solo el que tiene su origen en el sexo o en la violencia machista, sino el bullying como concepto. En nuestras manos está el cambiarlo».

Reforzar la protección integral

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha destacado este instrumento como «imprescindible» para avanzar «unidos siempre frente a esta lacra», con una mejor respuesta institucional y reforzando la protección integral para garantizar espacios seguros a todos los niveles.

«Con este acuerdo que hoy firmamos vamos a contar con una herramienta adaptada a los nuevos organismos, leyes y protocolos, más eficaz y más alineada con la realidad actual. Esta estrategia tiene que ser siempre una tarea de toda la sociedad, que cuenta siempre con la confianza del Gobierno de España», ha señalado, añadiendo que van a destinar 1.500 millones de euros para los próximos años para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por último, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, ha asegurado que esta firma era una de sus promesas al asumir el cargo. Además, ha destacado que la erradicación de esta lacra en cualquiera de sus formas es un reto de urgencia en la sociedad.

«La formación, la necesaria perspectiva y conciencia de género en aquellos profesionales que pueden identificar las señales de violencia, favorece su detección temprana, pero también es necesario que esa conciencia llegue a toda la sociedad», ha concluido.