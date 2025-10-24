Castilla-La Mancha registra el mejor septiembre hotelero de su historia con cerca de 460.000 pernoctaciones

Castilla-La Mancha ha vivido en septiembre el mejor mes de toda su historia en alojamiento hotelero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La región registró 242.663 viajeros y 459.614 pernoctaciones, las cifras más altas de ... toda la serie histórica, con récords también en ocupación, rentabilidad y estancia media.

«El mes de septiembre ha registrado unas cifras históricas para los hoteles de Castilla-La Mancha», ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien subrayó que estos datos «suponen las mayores cifras de ocupación hotelera en Castilla-La Mancha en toda la serie histórica, con independencia del mes analizado, y con crecimientos que lideran además el comportamiento interanual en el conjunto del país».

Los hoteles de la región lograron los mejores resultados en grado de ocupación por plazas, por plazas de fin de semana y por habitaciones, además de alcanzar máximos en tarifa media diaria e ingresos por habitación disponible (RevPAR), lo que refleja una rentabilidad récord. También se registró el dato más alto de estancia media en un mes de septiembre, en el contexto de mayor oferta de plazas de los últimos once años.

El análisis provincial muestra un comportamiento excepcional en toda la comunidad: Albacete y Guadalajara lideran los incrementos nacionales tanto en viajeros como en pernoctaciones; Ciudad Real y Toledo figuran también entre las diez provincias españolas con mayor dinamismo. Dentro del ranking nacional, Guadalajara se sitúa como la provincia con mayor crecimiento interanual en noches hoteleras, mientras que Albacete ocupa el octavo lugar y Toledo el décimo. En llegada de viajeros, Albacete es la tercera provincia con mayor incremento, seguida de Guadalajara y Ciudad Real.

Un año de récord para el turismo hotelero regional

Con estas cifras, Castilla-La Mancha consolida el camino hacia un año histórico para el turismo hotelero, que suma más de 1,8 millones de viajeros y 3,2 millones de pernoctaciones entre enero y septiembre, con crecimientos del 4,7% en viajeros y del 5,8% en noches respecto al mismo periodo del año pasado. En el conjunto del país, los avances son más moderados, con un 1,4% en viajeros y un 0,8% en pernoctaciones.

Tras conocerse los datos del INE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró en sus redes sociales el impulso del turismo regional. «El turismo en Castilla-La Mancha sigue creciendo. En septiembre, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 22,5% y ya encadenamos dos meses consecutivos al alza. Una tierra con mucho que ofrecer y que cada vez conquista a más visitantes», escribió.