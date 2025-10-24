Suscribete a
La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

turismo

Castilla-La Mancha registra el mejor septiembre hotelero de su historia con cerca de 460.000 pernoctaciones

un año de récords

La región alcanza máximos absolutos en viajeros, ocupación y rentabilidad, y lidera el crecimiento nacional con un aumento del 22,5% de las noches en hoteles

Los guías turísticos de Toledo: «Lo único que pedimos es trabajar y que no se nos demonice»

Guadalajara se sitúa como la provincia con mayor crecimiento interanual en noches hoteleras, mientras que Albacete ocupa el octavo lugar y Toledo el décimo
Guadalajara se sitúa como la provincia con mayor crecimiento interanual en noches hoteleras, mientras que Albacete ocupa el octavo lugar y Toledo el décimo h. fraile

F.F.

Toledo

Castilla-La Mancha ha vivido en septiembre el mejor mes de toda su historia en alojamiento hotelero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La región registró 242.663 viajeros y 459.614 pernoctaciones, las cifras más altas de ... toda la serie histórica, con récords también en ocupación, rentabilidad y estancia media.

