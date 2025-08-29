Castilla-La Mancha registra 88.415 viajeros y 269.374 pernoctaciones en el mes de julio

Los alojamientos extrahoteleros de Castilla-La Mancha -apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- han sumando 88.415 viajeros y 269.374 pernoctaciones en el mes de julio.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 1.448 apartamentos turísticos que hay en la región han contabilizado 16.121 viajeros (6.536 de ellos extranjeros) y 55.176 pernoctaciones (26.387 realizadas por personas foráneas), siendo 3,42 días la estancia media. El grado de ocupación por plaza ha sido del 28,05%, y se ha empleado a 395 personas.

En cuanto a los 26 campings, contabilizan 18.682 viajeros (2.811 de ellos extranjeros) y 44.054 pernoctaciones (4.408 de extranjeros). La estancia media ha sido de 2,36 días, el grado de ocupación por parcela del 31,31% y se han empleado a 166 personas.

Mientras, los 1.846 alojamientos de turismo rural castellanomanchegos han registrado 46.589 viajeros (2.067 de fuera de España) que han realizado 118.254 pernoctaciones. La estancia media ha sido de 2,54 días, y el grado de ocupación por plaza del 20,86. Estos establecimientos han anotado en julio a 2.765 personas empleadas.

Por último, los 42 albergues de la egión han anotado 7.023 viajeros, todos ellos nacionales, y 51.890 pernoctaciones. La estancia media ha sido de 7,39 días y el grado de ocupación del 41,38%. Han empleado a 204 personas.

Valoración del Gobierno

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha celebrado los datos, destacando que Castilla-La Mancha ha marcado en julio un récord en viajeros alojados de la serie de turismo rural, lo que supone el mejor julio de la serie tanto en viajeros alojados como en pernoctaciones rurales.

«El dato de viajeros alojados y de pernoctaciones suponen el récord absoluto de la serie de turismo rural de Castilla-La Mancha para un mes de julio. Esto además ofrece un análisis todavía más positivo en comparación con el resto de las comunidades autónomas, ya que Castilla-La Mancha registra un crecimiento del 10,4 por ciento, casi duplicando la evolución registrada a nivel nacional, que lo hace en un 5,6 por ciento«, ha destacado, según informa el Gobierno regional.

Por provincias, destaca el comportamiento de Ciudad Real como la segunda provincia española que más crece en julio en viajeros en alojamiento rural, superando por primera vez el umbral de los 6.000 viajeros en alojamiento rural en la serie, y siendo la quinta que más crece en pernoctaciones en esta tipología de alojamiento.

Asimismo, Albacete y Guadalajara baten sus récords de viajeros y pernoctaciones para un mes de julio en alojamiento rural y Cuenca lo hace en pernoctaciones.

Además, pese a que ha habido un incremento de la oferta, el elevado volumen de la demanda permite que se obtenga el segundo mejor Grado de Ocupación por Plazas en Fin de Semana para un mes de julio, el 45,5 por ciento, y el cuarto mayor resultado de la serie a nivel absoluto.