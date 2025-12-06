Suscribete a
Castilla-La Mancha, entre las regiones menos expuestas a la transformación que la Inteligencia Artificial hará del empleo

La investigación del Instituto VRAIN de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) indica que las provincias más terciarizadas superan el 21,5% de exposición a la IA, mientras Castilla-La Mancha y la España interior presentan el impacto más bajo. Cuenca es una de las provincias menos afectadas del país

CCOO y UGT reivindican una negociación colectiva capaz de regular la digitalización y la inteligencia artificial

El mayor peso de agricultura, manufactura tradicional y construcción en Castilla-La Mancha explican un impacto menor frente a regiones más urbanas y terciarizadas
ABC

Toledo

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con menor exposición del empleo a la Inteligencia Artificial (IA), según un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) basado en datos del INE. La investigación concluye que la IA puede transformar ... entre el 18% y el 22% del total de los empleos en España, aunque con grandes diferencias territoriales derivadas del peso de las actividades económicas.

