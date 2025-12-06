Castilla-La Mancha, entre las regiones menos expuestas a la transformación que la Inteligencia Artificial hará del empleo

Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con menor exposición del empleo a la Inteligencia Artificial (IA), según un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) basado en datos del INE. La investigación concluye que la IA puede transformar ... entre el 18% y el 22% del total de los empleos en España, aunque con grandes diferencias territoriales derivadas del peso de las actividades económicas.

El informe confirma que comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón registran una exposición por debajo de la media nacional. En el caso castellanomanchego, factores como la mayor peso de agricultura, manufactura tradicional y construcción explican un impacto menor frente a regiones más urbanas y terciarizadas. Esta situación contrasta con territorios como Madrid o Barcelona, donde la incidencia de la IA supera el 21,5%.

Dentro de Castilla-La Mancha, la provincia de Cuenca se encuentra entre los lugares con menor exposición de toda España, con valores comprendidos entre el 17,5% y el 18,5%, según detalla la UPV. Este grupo lo completan Soria, Zamora, Teruel y Palencia, todas ellas alejadas de los grandes núcleos urbanos y con estructuras productivas menos orientadas a los servicios avanzados.

La investigación señala que la exposición a la IA es estructural y se mantiene estable en los años analizados, 2021 y 2022, independientemente del ciclo económico. También resalta que son las zonas urbanas con mayor presencia de comercio, sanidad, educación, información y servicios avanzados las que concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, algo que explica el menor impacto en Castilla-La Mancha.

La IA acentúa la brecha de género

El estudio identifica asimismo una brecha de género «clara». El empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto que el masculino, una diferencia que se amplía en territorios altamente terciarizados y que también se observa, aunque en menor escala, en las provincias castellanomanchegas. Las mujeres se concentran especialmente en sectores donde la aplicabilidad de la IA es mayor, como educación, sanidad, comercio o actividades sociales, mientras que los hombres predominan en ámbitos menos expuestos, como la construcción o el transporte.

El informe ha sido elaborado por los investigadores Antoni Mestre, Xavier Naya, Manoli Albert y Vicente Pelechano del Instituto VRAIN, y presentado a representantes sindicales del Consejo Económico y Social de España (CES), a la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, a los senadores Rocío Briones y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Según el equipo, esta radiografía del impacto de la IA permitirá anticipar desigualdades territoriales y de género y orientar políticas de recualificación.

Antoni Mestre ha destacado que España «está desplegando estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial, como la Estrategia Nacional de IA (ENIA) o el Perte de la Nueva Economía de la Lengua o planes de digitalización», por lo que «contar con este análisis es necesario para asegurar una transición justa».

«La IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades, si no se anticipan sus efectos de manera integral», ha resaltado.