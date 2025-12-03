Castilla-La Mancha refuerza la lucha contra el acoso escolar con una mesa técnica de prevención

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha presidido este miércoles la firma de la constitución de la mesa técnica entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las instituciones implicadas en la prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar. Una ... nueva mesa técnica que «nace con la voluntad de ir más allá de las fronteras del aula».

Pastor ha explicado que «el protocolo educativo está consolidado desde 2017, fuimos pioneros como comunidad autónoma, pero la prevención y la actuación frente al acoso escolar no son responsabilidad exclusiva del sistema educativo. Queríamos visibilizar que no estamos solos».

Así, ha querido destacar la implicación del Gobierno de Castilla-La Mancha, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, además de la Fiscalía. «No podemos seguir considerando que estas situaciones son 'cosas de niños'. Tienen trascendencia y, en muchos casos, derivan en denuncias y actuaciones judiciales», ha subrayado Pastor.

En este contexto, ha recalcado que el acoso escolar «es un problema social», que va más allá de los espacios de convivencia del centro educativo y del horario lectivo. «Se produce en las calles, en las comunidades, en los entornos digitales. Por eso debemos garantizar entornos educativos seguros, pero también entornos sociales libres de violencia».

Por ello, ha defendido que las estructuras fuertes y estables garantizan mejores resultados. «Este paso nos permitirá ofrecer una respuesta integral, más allá de los límites de cualquier consejería. El acoso es una vulneración profunda de los derechos de la infancia. No podemos banalizarlo con expresiones como 'son cosas de niños'. Hablamos de miedo, aislamiento, humillación, dolor y heridas que no siempre se ven».

Según los datos ofrecidos por Amador relativos a 2024, el teléfono de atención 116 111 -de atención a la infancia y la adolescencia, para esta y otras problemáticas y que funciona las 24 horas del día recibió 257 denuncias de acoso, ante las que se pusieron las medidas oportunas

La mesa técnica contará con un mecanismo estable de evaluación continua y se reunirá, como mínimo, una vez por semestre. «Este espacio garantizará que ningún caso quede sin seguimiento. Aporta rigor, seguridad jurídica y rapidez en la intervención», ha manifestado el consejero.

Ley sobre protección de los menores en el ámbito digital

Por su parte, el Fiscal Superior ha subrayado la «necesidad urgente de empezar a trabajar de manera coordinada» en materia de prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar. «He recibido esta iniciativa con especial satisfacción y trasladé desde el primer momento la total disposición de la Fiscalía General del Estado, y en particular de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, a colaborar plenamente en este objetivo común», ha señalado.

El Fiscal ha recordado que la protección de los menores es un ámbito «donde persisten importantes zonas de desprotección». Una de ellas es precisamente la prevención del acoso escolar, especialmente en un contexto donde la violencia se extiende al entorno digital. «Existe en tramitación un proyecto de ley orgánica sobre protección de los menores en el ámbito digital, una realidad que requiere vigilancia, criterios uniformes y actuación coordinada», ha explicado.

También ha recordado que el sistema educativo cuenta con protocolos específicos, como el de la Junta de Comunidades de 2017 o las normas internas de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero ha insistido en que «la realidad del acoso escolar sigue siendo muchas veces oculta». «Las cifras son alarmantes. Y tanto desde el ámbito policial como desde la Fiscalía afrontamos un problema esencial: el del conocimiento. Si no conocemos los hechos, no podemos actuar».

Por ello, ha destacado que la mesa técnica supone «el primer paso para elaborar un acuerdo o protocolo de actuación conjunto entre autoridades educativas, policiales y fiscales». Ese instrumento, ha dicho, debe permitir llegar «adonde ahora no siempre estamos llegando».

Un acoso 24/7

El Fiscal ha insistido en que existe «una realidad desconocida, diaria y generalizada» de acoso escolar y otros tipos de acoso, como el grooming. «El acoso escolar ya no se limita al patio o al aula; ha pasado a un escenario 24/7. Cuando termina la jornada educativa, continúa en redes sociales, en grupos de mensajería, en plataformas como Instagram, TikTok o WhatsApp».

Ante ello, ha defendido la creación de canales eficaces de comunicación entre centros educativos, fuerzas de seguridad y Fiscalía. «Ocultar, minimizar o considerar que 'son cosas de niños' es un error gravísimo. Los resultados están ahí: autolesiones, intentos de suicidio, situaciones de aislamiento, especialmente en niñas, que son mayoritariamente las víctimas».

Ha subrayado que la respuesta institucional nunca puede recaer sobre la víctima. «Demasiadas veces el acoso 'termina' cuando la víctima abandona el centro. Eso no es aceptable. Tenemos la voluntad firme de actuar. La violencia digital, la violencia de género, la protección de los menores y de los más vulnerables son prioridades para esta Fiscalía».

Finalmente, ha agradecido la implicación de todas las instituciones y ha expresado su deseo de que en 2026 pueda estar firmado un convenio que refuerce los canales de comunicación más allá de los protocolos educativos actuales. «El acoso no entiende de horarios ni de edificios administrativos; nuestras respuestas tampoco deben hacerlo».