Castilla-La Mancha refuerza la lucha contra el acoso escolar con una mesa técnica de prevención

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha recalcado que el acoso escolar «es un problema social», que va más allá de los espacios de convivencia del centro educativo y del horario lectivo

El consejero de Educación y el Fiscal Superior junto al resto de autoridades implicadas en la mesa técnica para la prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha presidido este miércoles la firma de la constitución de la mesa técnica entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las instituciones implicadas en la prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar. Una ... nueva mesa técnica que «nace con la voluntad de ir más allá de las fronteras del aula».

