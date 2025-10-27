Castilla-La Mancha refuerza su apoyo a la inclusión de personas con discapacidad con una inversión creciente

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este lunes su compromiso con la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad, destacando que los centros ocupacionales y los centros de día «constituyen» una parte importante del esqueleto del «modelo de apoyo a la ... integración en la región».

Así lo ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una visita al Centro Ocupacional y Centro de Día 'Dr. José Portero' de Torrijos (Toledo), destacando que la red autonómica de atención a la discapacidad está formada por 64 centros ocupacionales que dan servicio a cerca de 2.500 personas, y la implicación de casi 600 profesionales. «En ellos destinamos una inversión fundamental dentro de los presupuestos de discapacidad, que cada año han ido creciendo», y ha recordado que en estos últimos diez años lo ha hecho un 15%, «superando ya los 15 millones».

Esta es «una red que forma parte de un modelo estable, moderno y comprometido con la inclusión», ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su intervención.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha refuerza la inclusión «con un 38,2 % de empleabilidad entre personas con discapacidad» Valle Sánchez La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado en Farcama no solo muestra artesanía: «Se ha convertido en un escaparate de innovación social, donde creatividad, formación y economía inclusiva generan empleo y fomentan la autonomía personal»

Estos recursos, ha explicado la consejera, «permiten ofrecer terapias, talleres, atención individualizada y oportunidades de desarrollo en el entorno más cercano de las personas con discapacidad».

La provincia de Toledo lidera esta red, con 26 centros y más de 800 plazas, que suponen una inversión anual de 5,6 millones de euros.

Además, Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 29 servicios de Capacitación con más de 1.200 plazas, creados desde 2015, que impulsan la empleabilidad y la vida independiente.

En este sentido, el Gobierno regional ha puesto en valor el esfuerzo realizado en materia de inclusión sociolaboral con este tipo de recursos, con un incremento del 44% de la inversión en los centros ocupaciones y servicios de Capacitación desde 2015, al pasar de 13,1 millones a 18,9 millones de euros en 2025.

«Es un crecimiento sostenido que demuestra nuestro compromiso con un modelo centrado en la persona y en sus proyectos de vida», ha afirmado García Torijano.

Torrijos, modelo de inclusión

El Centro de Día y Ocupacional 'Dr. José Portero', gestionado por el Ayuntamiento de Torrijos y financiado en casi un 90% por la Consejería de Bienestar Social, dispone de 16 plazas de centro de día y 19 de ocupacional, atendidas por un equipo profesional multidisciplinar.

En el área ocupacional se desarrollan talleres de cerámica, serigrafía y manualidades, con un enfoque terapéutico y formativo que promueve la autonomía personal y la integración social.

Durante la visita, en la que han participado el alcalde, Andrés Martín Ramos; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós, se ha destacado también el papel de la Asociación AIDIS, que tiene su sede en el propio centro y que agrupa a familias y personas usuarias.

AIDIS representa la colaboración que «queremos mantener en esta red»: familias, profesionales y administraciones «trabajando juntos por una sociedad más inclusiva», ha afirmado la consejera.

El Gobierno regional impulsa además en Torrijos la construcción de seis viviendas con apoyo (48 plazas) y un nuevo Centro de Día para personas con discapacidad (45 plazas), cuyas obras se encuentran ejecutadas en más del 90 por ciento, con una inversión conjunta de 5,7 millones de euros financiada con fondos europeos.

García Torijano ha destacado que estos proyectos «reflejan el compromiso» del Gobierno regional con una atención moderna, cercana y de calidad, «que amplía la oferta de recursos adaptados a las necesidades de las personas y sus familias». En este sentido, ha subrayado que la red de recursos para personas con discapacidad en Torrijos «es fruto del trabajo conjunto entre administraciones y responde tanto a las necesidades actuales como a las futuras», con la próxima puesta en marcha de las seis nuevas viviendas y el centro de día. Además, ha añadido que «estos recursos permitirán ofrecer una atención más completa y coordinada en la zona».

El Ejecutivo autonómico ha reafirmado, por último, su apuesta por «una red viva, comprometida y en expansión, que acompaña a las personas con discapacidad desde la formación hasta la vida independiente». «Cada persona debe poder elegir su camino, y desde el Gobierno regional seguiremos garantizando los apoyos necesarios para hacerlo posible», ha concluido la consejera.