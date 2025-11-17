Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia: 7.480 millones de euros

Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, un total de 7.480 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior. Así lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda tras la ... reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que se informó a las comunidades autónomas de la revisión al alza de sus asignaciones por el buen comportamiento de la economía española.

El conjunto de las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla percibirá 157.730 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que en 2025, alcanzando un nuevo récord en los recursos transferidos por el Estado. Esta revisión mejora las cifras avanzadas el pasado mes de julio y, según Hacienda, refuerza el compromiso del Gobierno con los territorios responsables de garantizar servicios esenciales como sanidad, educación o dependencia.

A la actualización de entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio 2024. En total, las comunidades y las dos ciudades autónomas recibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, la suma de ambos conceptos asciende a 7.798 millones de euros, un 8,5% más que en 2025, lo que supone también un máximo histórico para la región.

Además, el Ministerio trasladó a los gobiernos autonómicos la senda de déficit para el periodo 2026-2028. El objetivo fijado permitirá a las comunidades un déficit del 0,1% en cada uno de los tres años, lo que permitirá disponer de un margen fiscal adicional sin necesidad de aplicar nuevos ajustes una vez cumplida la meta.

Para Castilla-La Mancha, este margen se traducirá en 62 millones de euros en 2026, 64 millones en 2027 y 67 millones en 2028, alcanzando un total de 193 millones. Según el Ministerio, estos recursos podrán destinarse al refuerzo del Estado del Bienestar y de los servicios públicos autonómicos.

Hacienda recuerda que estas medidas se enmarcan en la línea de apoyo desarrollada en los últimos años hacia las comunidades autónomas. Entre ellas, señala el mantenimiento íntegro de las entregas a cuenta durante la pandemia pese a la caída del PIB, la asunción de las liquidaciones negativas derivadas del descenso de la recaudación y la aprobación de 30.000 millones de euros en fondos extraordinarios para afrontar los efectos de la COVID-19.