Suscribete a
ABC Premium

Hacienda

Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia: 7.480 millones de euros

A la actualización de entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio 2024. En el caso de Castilla-La Mancha, la suma de ambos conceptos asciende a 7.798 millones, un 8,5% más que en 2025, lo que supone también un máximo histórico para la región

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera jaime garcía

ABC

Toledo

Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, un total de 7.480 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior. Así lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda tras la ... reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que se informó a las comunidades autónomas de la revisión al alza de sus asignaciones por el buen comportamiento de la economía española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app