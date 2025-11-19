Castilla-La Mancha reafirma su avance social en la Gala de los Premios Solidarios ONCE 2025

Castilla-La Mancha volvió a reivindicar este miércoles su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión durante la Gala de los Premios Solidarios ONCE 2025, un encuentro celebrado en el Teatro Municipal de Rojas de Toledo para reconocer a personas y entidades ... cuya labor diaria contribuye al desarrollo social y a la cohesión territorial.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, participó en el acto y destacó el papel del Grupo Social ONCE como aliado clave en la transformación del modelo social castellanomanchego. «Castilla-La Mancha avanza hacia un modelo más moderno, accesible e inclusivo gracias al trabajo conjunto con el Grupo Social ONCE», afirmó, para subrayar la aportación técnica de la organización en la futura Ley de Accesibilidad, actualmente en fase de elaboración.

García Torijano también remarcó que el Grupo Social ONCE y su entramado empresarial constituyen «un motor económico, social y laboral de primer nivel» en Castilla-La Mancha, generando empleo de calidad e impulsando proyectos de innovación social.

La consejera también destacó la amplia red de recursos para personas mayores gestionada por Ilunion, empresa del Grupo Social ONCE, que opera centros de día y residencias en numerosos municipios. Según explicó, esta red «refuerza los cuidados de proximidad, garantiza una atención profesional y contribuye al bienestar de miles de mayores». En 2025, la financiación regional destinada a estos servicios supera los 13 millones de euros.

Además, García Torijano recordó el papel activo del Grupo Social ONCE en la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, donde su experiencia en discapacidad y su conocimiento técnico «son fundamentales para definir políticas públicas que respondan de verdad a las necesidades de las personas».

Reconocimientos a la labor social

La gala sirvió para poner rostro a quienes trabajan por una sociedad más justa desde distintos ámbitos. La consejera entregó el Premio Solidarios 2025 en la categoría de Medio de Comunicación a la Delegación de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, recogido por su directora, Lidia Yanel.

El resto de galardonados fueron el coronel Miguel Ángel Martínez (UME), en la categoría de Administración Pública, la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales de Castilla-La Mancha, como institución; la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha, en la categoría de Empresa, y a Críspulo Doñoro, fundador de la Fundación Virgen de la Fuensanta, premiado como persona física.

La consejera felicitó a todos los premiados y destacó su trabajo diario pues «es el que hace avanzar a Castilla-La Mancha y el que da sentido a unos premios que reconocen compromiso, esfuerzo y responsabilidad social».

La celebración de los Premios Solidarios ONCE 2025 volvió a evidenciar la fortaleza del tejido social castellanomanchego. «El Gobierno regional trabaja cada día para consolidar un modelo basado en derechos, igualdad y proximidad», aseguró García Torijano.