Castilla-La Mancha reactivará el Bono Alquiler Joven con 6 millones para facilitar la emancipación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este lunes en Tórtola de Henares (Guadalajara), durante el acto de colocación de la primera piedra de la nueva plataforma de ID Logistics en el Pulsar Logistics Park, que el Consejo de ... Gobierno aprobará mañana la puesta en marcha del Bono Alquiler Joven, dotado con 6 millones de euros.

La medida, dirigida a jóvenes de 18 a 35 años, pretende facilitar el acceso a una vivienda en alquiler en un contexto marcado por la rigidez normativa y los obstáculos urbanísticos que, según el presidente, llevan años dificultando el crecimiento del parque de vivienda en España.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que el país necesita «una apertura legislativa», para afirmar que «se puede hacer esfuerzo con la ley que hay ahora», pero que para dar un salto real serían necesarios cambios profundos. «Lo vivimos todos los días, puedo decir que lo padecemos», afirmó.

García-Page también defendió la necesidad de «sacar el problema de la vivienda del frentismo político» y reiteró la necesidad de contar con una nueva perspectiva legislativa que agilice los desarrollos urbanísticos, sin dejar de lado la «mentalidad social y sostenible» que, aseguró, guía las actuaciones de su Gobierno.

El presidente insistió en que el acceso a la vivienda es clave para acompañar el crecimiento económico y la creación de empleo que está experimentando la región, especialmente en sectores como la logística. «La oportunidad laboral tiene que ir de la mano de oportunidades para vivir», subrayó.