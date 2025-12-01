Suscribete a
Castilla-La Mancha reactivará el Bono Alquiler Joven con 6 millones para facilitar la emancipación

García-Page anuncia que el Ejecutivo regional aprobará mañana la ayuda dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años

JUAN FLORES

J. Guayerbas

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este lunes en Tórtola de Henares (Guadalajara), durante el acto de colocación de la primera piedra de la nueva plataforma de ID Logistics en el Pulsar Logistics Park, que el Consejo de ... Gobierno aprobará mañana la puesta en marcha del Bono Alquiler Joven, dotado con 6 millones de euros.

