Castilla-La Mancha promociona sus productos Campo y Alma en Madrid y otras regiones por Navidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado una importante campaña de promoción de los alimentos de calidad Campo y Alma que, con motivo de la Navidad, sobrepasará los límites de la Comunidad Autónoma para llegar al corazón de Madrid y a otras regiones, ... como País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Ahora que las fiestas navideñas están cerca, «queremos llevar nuestras producciones a las principales ciudades de España», donde el potencial de compra es más grande, para demostrar que «somos una gran potencia agroalimentaria no solo por la variedad sino por la calidad de nuestros alimentos. Vinos, aceites, mazapanes, frutos secos, cordero y quesos, entre otros alimentos, que desde luego pueden estar en cualquier menú de estas fiestas».

Durante la primera quincena de diciembre se podrá ver esta campaña en autobuses, intercambiadores, parkings, teatros, centros comerciales, hipermercados y supermercados y mercados gastronómicos, los espacios por los que más se mueven los ciudadanos durante la campaña prenavideña, cuando muchos realizan sus compras.

A ello se suma un puesto en el madrileño Mercado de la Paz, un espacio en el que, desde este lunes, día 1, se está poniendo en valor y acercando a los consumidores los productos Campo y Alma, con el objetivo de aumentar su consumo.

En este espacio, se realizarán degustaciones, concursos, actividades divulgativas, etc., de hecho, durante su inauguración se ofreció un menú degustación de productos manchegos. En cuanto a los productos, se pueden adquirir en los puestos aledaños.

Promoción en redes sociales

Este intenso programa se completa con una promoción de Campo y Alma en redes sociales, «que tendrán un amplio alcance», gracias a la puesta en marcha de un Calendario de Adviento para animar a los usuarios a probar los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha.

Todas estas acciones conllevan una importante inversión de 280.000 euros para recordar a todos los consumidores que Castilla-La Mancha tiene una marca de garantía, Campo y Alma, que esta Navidad lleva a su mesa los mejores alimentos de calidad.

Julián Martínez Lizán ha manifestado que, con la campaña de Navidad, el Gobierno regional cierra un año muy intenso de promoción, un año en el que se ha ayudado económicamente y acompañado a las empresas a ferias internacionales, nacionales y regionales, en las que, además, la Consejería ha organizado actividades, como showcooking y catas.