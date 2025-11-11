Suscribete a
Juicio al fiscal general
Turno para la declaración del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid

Castilla-La Mancha prohíbe desde este martes la cría de aves de corral al aire libre para frenar la influenza aviar

También impide los depósitos de agua al exterior

La gripe aviar remite en Aragón: el profesor Badiola calcula que habrá dos semanas antes de que las aves de paso migren

ABC

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se decreta el confinamiento de las aves de corral en toda la región, medida que entra en vigor este ... mismo martes para prevenir y controlar la dispersión de la gripe aviar.

