Castilla-La Mancha prioriza la ciberseguridad en la gestión de las ayudas agrarias

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la renovación del contrato con la empresa pública Tragsatec para el mantenimiento de varias aplicaciones del organismo pagador de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Así lo ha dicho este miércoles la ... consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha recordado que la renovación es para dos años, con un importe que asciende a 1,5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con el 80 por cigestiona cerca de ento; el Gobierno de España, con el 6 por ciento; y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el 14 por ciento.

Según ha detallado Padilla, «la importancia radica en que detrás de cada expediente, de cada solicitud de ayuda, hay personas, hay agricultores, ganaderos o industrias que dependen de que la administración funcione bien para poder seguir adelante», y ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona cerca de 1.000 millones de euros, «por lo que no podemos permitirnos ningún error en la tramitación». Noticia Relacionada Castilla-La Mancha, tercera comunidad que más fondos recibe del anticipo de la PAC: 367,8 millones de euros F.F. Solo Andalucía y Castilla y León superan a la región en los pagos adelantados por el Ministerio de Agricultura, que suman 2.562,8 millones en toda España Con esta renovación se da un salto en la administración electrónica, «con soluciones que mejoran la ciberseguridad y, por lo tanto, damos garantías y ganamos en eficiencia técnica y económica al tener unas aplicaciones fiables y seguras», ha reconocido la consejera. «Esta inversión de 1,5 millones de euros asegura que el motor digital de la gestión de las ayudas al campo y a la ganadería está bien engrasado y funciona a la perfección, para que no se produzcan retrasos ni contratiempos a quienes viven de nuestro campo», ha concluido.

