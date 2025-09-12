Castilla-La Mancha prevé la mayor cosecha de pistacho de su historia pese a una ligera revisión a la baja del 6% La Comisión Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias estima que se recogerán 8.400 toneladas gracias a la entrada en producción de 5.500 hectáreas y resalta el liderazgo regional en pistacho ecológico

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha revisado a la baja en un 6% la previsión de cosecha de este fruto seco para la campaña 2025, situándola en torno a 8.400 toneladas. El ajuste responde principalmente al incremento del porcentaje de vanos y a problemas de cuajado provocados por las bajas temperaturas durante la floración.

Pese a este recorte, la organización subraya que, de confirmarse, se trataría de la mayor cosecha de pistacho registrada en la región, impulsada por la entrada en producción de unas 5.500 hectáreas. Además, se espera un fruto de gran calibre y alta calidad, en una campaña que se prevé comience con unas dos semanas de retraso respecto al año pasado.

El portavoz de la sectorial, Ignacio Lobato, destacó que la sanidad de los pistachos es «muy alentadora», ya que durante el periodo vegetativo no se han detectado problemas significativos que afecten a la calidad. Las condiciones meteorológicas han sido en general favorables, salvo por daños puntuales de pedrisco en algunas zonas, lo que contribuirá a un elevado porcentaje de pistachos de gran tamaño.

Otro de los aspectos relevantes es el crecimiento sostenido de la producción ecológica. Actualmente, el 36% de la superficie regional de pistacho está certificada como ecológica, lo que convierte a Castilla-La Mancha en líder nacional en este ámbito. Al encontrarse gran parte de esta superficie ya en producción, la mayoría del pistacho que se recolectará esta campaña será de carácter ecológico, reflejo tanto de la demanda del mercado como del compromiso de los agricultores con prácticas sostenibles.

16.400 hectáreas de pistacho en producción

Según datos de la sectorial, en 2025 Castilla-La Mancha cuenta con aproximadamente 64.400 hectáreas de pistacho plantadas, de las cuales unas 16.400 hectáreas están en producción. Esto supone un incremento del 40% respecto al año pasado, cuando se estimaban 11.700 hectáreas en producción. De ellas, 12.215 hectáreas corresponden a cultivo en secano y 4.185 a regadío.

Este aumento refleja la confianza en la rentabilidad del pistacho y la capacidad de la región para responder a la creciente demanda de este fruto seco.

En el plano comercial, Ignacio Lobato señaló que se percibe un «elevado interés» por el pistacho y que la campaña arranca con precios algo superiores a los del año pasado. No obstante, advirtió de que «todavía se está al inicio de campaña y habrá que ver cómo evoluciona el mercado durante los próximos meses».

La reunión de la Comisión Sectorial sirvió también para valorar positivamente los pasos dados hacia la creación de una interprofesional del pistacho, con la elaboración por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de un borrador de estatutos que permita avanzar en la organización y defensa del sector.