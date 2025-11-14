Castilla-La Mancha pondrá en marcha en 2026 el cribado de cáncer de pulmón

Castilla-La Mancha activará en 2026 el cribado de cáncer de pulmón, una nueva herramienta de detección precoz que se sumará a los ya consolidados cribados de mama, cérvix y colon. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente primero del Gobierno regional, ... José Luis Martínez Guijarro, durante la inauguración del III Congreso Regional de Personas con Cáncer y Familias en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

Martínez Guijarro ha avanzado que este nuevo cribado comenzará a funcionar una vez concluya la prueba piloto que actualmente se desarrolla en Albacete, destacando su relevancia para reforzar la detección temprana de una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. El vicepresidente ha aprovechado para realizar un llamamiento a la ciudadanía y subrayar la importancia de participar en los programas ya existentes: un 80% de las mujeres invitadas acude al cribado de cáncer de mama, el de cérvix alcanza un 68% y el de colon un 37%.

En su intervención, Martínez Guijarro ha detallado que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 800 millones de euros en renovación tecnológica sanitaria en la última década, con la adquisición de 272 equipos destinados a mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Esta apuesta ha permitido que Castilla-La Mancha haya pasado «del último lugar de España en 2015 a ocupar uno de los tres primeros puestos del país en renovación tecnológica».

El vicepresidente ha recordado que esta estrategia comenzó al inicio del Gobierno de Emiliano García-Page, con el objetivo de dotar a todas las provincias de servicios propios de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y Protección Radiológica, garantizados desde el sistema público. «Esa incorporación se ha hecho como servicios propios porque teníamos claro que en todo lo relacionado con el tratamiento oncológico no podíamos depender de decisiones de ningún consejo de administración de ninguna empresa», ha sostenido.

Sobre la implantación del servicio de Radioterapia Oncológica en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca, Martínez Guijarro ha explicado que esta semana ha concluido el calibrado del acelerador nuclear. «Esta mañana se ha comenzado la instalación del software en la máquina y, una vez instalado, hay que esperar al certificado del Consejo de Seguridad Nuclear» para que el servicio pueda estar operativo a principios de 2026.

El vicepresidente ha recordado que casi el 40% de la actividad sanitaria diaria de la región está vinculada a la detección y tratamiento del cáncer, desde las pruebas diagnósticas hasta la hospitalización, las intervenciones quirúrgicas y el seguimiento posterior.

Reconocimiento a la AECC

Martínez Guijarro ha reiterado el agradecimiento del Gobierno regional a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Cuenca por su labor de apoyo a pacientes y familias. Ha destacado especialmente la coordinación entre la Junta y la asociación para articular un dispositivo de traslado para aquellos pacientes del Área Sanitaria de Cuenca que reciben actualmente su tratamiento en Albacete.

El III Congreso Regional de Personas con Cáncer y Familias reúne a unas 350 personas, entre pacientes y familiares, para compartir testimonios, exponer opciones de tratamiento, abordar cuidados y reflexionar sobre cómo superar los obstáculos que implica el diagnóstico. El encuentro, ha subrayado, pone el énfasis en que «esta batalla no se libra en soledad».

A la inauguración del congreso han asistido también el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el delegado de Sanidad, José María Pastor; el director gerente de la GAI de Cuenca, José Antonio Ballesteros; la diputada de Servicios Sociales, Eva García; y la teniente coronel de la Guardia Civil, María Jesús Pascual, entre otros representantes institucionales.