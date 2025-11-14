Castilla-La Mancha ve «un paso en la buena dirección» en la PAC, pero rechaza recortes y la supresión del programa del vino

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha valorado las recientes palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que al parecer «quiere volver a dar identidad propia a la PAC», una línea que considera ... «un paso en la buena dirección, pero queda mucho por hablar».

En esta misma clave, ha subrayado que el Ejecutivo regional no comparte el planteamiento de reducción de fondos ni algunas decisiones comunitarias que afectan de manera directa al campo castellanomanchego, especialmente la eliminación del programa específico del vino. «No entendemos por qué el vino no tiene que contar, como siempre lo ha hecho, con un programa propio de financiación, que nos permita seguir modernizando las explotaciones y modernizando las instalaciones y la comercialización de un producto que es clave para nuestro sector agrario y nuestra región», ha señalado.

Martínez Guijarro ha asegurado que el Gobierno autonómico continuará negociando con las organizaciones agrarias y con Bruselas «para conseguir un acuerdo que se ajuste a las necesidades de la comunidad autónoma».

«Las costuras del sistema de financiación, a punto de romperse»

Al margen del debate europeo, el vicepresidente se ha referido a la situación de la financiación autonómica durante su asistencia al III Congreso de Castilla-La Mancha de personas con cáncer y familiares, celebrado en Cuenca. En este contexto, ha pedido que se actualicen las entregas a cuenta del Gobierno de España y ha advertido, ante la reunión del próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que «las costuras del actual sistema de financiación están a punto de romperse».

El vicepresidente ha explicado que «hemos planteado unos presupuestos de Castilla-La Mancha en situación de equilibrio de España» con el fin de ser «cautelosos» ante la propuesta que el Ejecutivo nacional pondrá sobre la mesa. Ha subrayado que uno de los puntos clave del encuentro será abordar el nuevo sistema de financiación autonómica: «Eso es lo que sí que necesitamos como agua de mayo para pagar el coste efectivo de la prestación de servicios esenciales», ha insistido.

En este sentido, ha recordado que la prestación de servicios públicos es especialmente costosa en algunas zonas de la región. «Una tarjeta sanitaria cuesta cinco veces más en Molina de Aragón que en Guadalajara», ha ejemplificado, remarcando el «esfuerzo que estamos haciendo las comunidades autónomas». Asimismo, considera que el Congreso «debería ponerse de acuerdo» para sacar adelante un nuevo modelo, convencido de que las comunidades lo harán «a pesar de que tengamos intereses contrapuestos».

Martínez Guijarro ha subrayado que espera que en el Consejo de Política Fiscal no se den «planteamientos bilaterales con ninguna comunidad autónoma», salvo las excepciones previstas para el País Vasco y Navarra.

Impacto de la retirada de apoyo de Junts

A preguntas de los medios, el vicepresidente también ha valorado la retirada de apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre este escenario, ha reconocido que «la no aprobación de presupuestos puede tener consecuencias en programas que pueda plantear el Gobierno central para Castilla-La Mancha».

Con todo, ha reiterado la necesidad de garantizar una financiación adecuada que permita sostener los servicios esenciales en una comunidad con fuerte dispersión territorial y costes diferenciados, al tiempo que mantiene abiertas las negociaciones en Europa para corregir aspectos clave de la nueva PAC que afectan directamente a la región.