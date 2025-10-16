Castilla-La Mancha lidera la confianza empresarial en España tras subir un 0,4% en el cuarto trimestre de 2025

Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor nivel de confianza empresarial de España, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el cuarto trimestre de 2025, la región ha ... registrado un aumento del 0,4% respecto al trimestre anterior, situándose al frente del conjunto nacional.

Con este resultado, Castilla-La Mancha encadena tres trimestres consecutivos de crecimiento, tras el retroceso experimentado a finales de 2024, y acumula desde 2023 una subida global de 7,6 puntos, consolidando un clima de mayor optimismo entre las empresas castellanomanchegas.

La evolución contrasta con la tendencia del conjunto de España, donde la confianza empresarial ha descendido un 1,7% en el cuarto trimestre, su mayor caída desde finales de 2023, cuando retrocedió un 2%. Este descenso rompe la racha de tres trimestres de incrementos consecutivos a nivel nacional.

A nivel nacional, el INE señala que sólo el 11,4% de los empresarios españoles prevé subidas de precios en el cuarto trimestre del año, mientras que el 4,6% estima que podrían bajar. En cuanto al empleo, un 11,4 % de los empresarios espera crear puestos de trabajo, frente al 11,5 % que prevé reducir plantilla, lo que refleja una estabilidad general en las expectativas de contratación.

Por sectores, el mayor retroceso de confianza se produce en transporte y hostelería (-2,4%), seguido de comercio y construcción, mientras que el bloque de «otros servicios» registra la menor caída (-0,7%). Las grandes empresas de más de mil trabajadores son las que más recortan su optimismo (-2,3 %), mientras que las microempresas de menos de 10 empleados muestran el menor descenso (-0,9 %).