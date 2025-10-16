Suscribete a
Castilla-La Mancha lidera la confianza empresarial en España tras subir un 0,4% en el cuarto trimestre de 2025

La región encadena tres trimestres consecutivos de mejora y consolida un incremento de 7,6 puntos desde 2023, frente al retroceso del 1,7% registrado a nivel nacional

La Junta de Castilla-La Mancha presume de confianza empresarial

El clima de optimismo entre las empresas castellanomanchegas se consolida
Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor nivel de confianza empresarial de España, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el cuarto trimestre de 2025, la región ha ... registrado un aumento del 0,4% respecto al trimestre anterior, situándose al frente del conjunto nacional.

