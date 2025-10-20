Castilla-La Mancha lanza su Plan Estratégico de Gastronomía con ocho ejes, 51 medidas y una inversión de 12 millones hasta 2030

El nuevo Plan Estratégico de Gastronomía de Castilla-La Mancha 2025-2030 se ha presentado este lunes en el marco del VII Congreso Culinaria, con una inversión de 12 millones de euros y estructurado en ocho ejes estratégicos y 51 medidas para abordar ... los retos que la cocina regional debe afrontar en lo que resta de década. Así lo han avanzado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la apertura del Congreso.

En concreto, Martínez Guijarro ha destacado que esos 12 millones «son la cifra inicial de partida que ha establecido el Gobierno regional», aunque ha explicado que, en colaboración con los distintos sectores, «solemos ir por delante de los objetivos que nos hemos marcado».

El vicepresidente primero ha subrayado que los desafíos a los que debe enfrentarse el sector han centrado la visión del Gobierno regional en la elaboración de esta estrategia, en el marco de un congreso «vinculado al impulso de la gastronomía actual que llega a las nuevas tecnologías, que habla de futuro, de innovación, sostenibilidad y de experiencias únicas y donde existe esa conciencia de la importancia de consumir alimentos de kilómetro 0 o de temporada».

Noticia Relacionada El turismo gastronómico busca la autenticidad de lo rural como un nuevo lujo Adrián Delgado Expertos y casos de éxito han dado voz a esta tendencia internacional en Discover Eat, una cita sobre destinos culinarios no urbanos celebrada en Castilla-La Mancha

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la puesta en marcha de esta nueva estrategia que, sobre la base de la marca 'Raíz Culinaria', pone la mirada en el futuro de la gastronomía regional, abordando retos como el posicionamiento de marca, la formación e incorporación de talento, la innovación, la sostenibilidad o su importancia en la oferta turística regional.

Esos ocho ejes estratégicos, que ha esbozado la consejera, abordan desafíos como la actualización normativa, el posicionamiento de marca de la cocina regional a través de 'Raíz Culinaria', incentivos al sector, la simbiosis entre turismo y gastronomía, la innovación y digitalización, el reto de la sostenibilidad, el impulso y la incorporación del talento y el prestigio del sector.

«Con la anterior estrategia hemos conseguido hitos muy importantes para la gastronomía regional, como hacer de la gastronomía un pilar estratégico de nuestra oferta turística, destacarla como un atributo regional reconocible a todos los niveles, de la mano de nuestras 12 Estrellas Michelin, 25 Soles y 95 Embajadores Raíz Culinaria, así como a todos los grandes y pequeños establecimientos que abren cada día sus puertas para atender a todos los visitantes y comensales; fomentar el orgullo de pertenencia a la marca y posicionar a nuestra región como un referente experiencial en el mundo de la cocina».

Noticia Relacionada El sábado se celebra una nueva edición de 'DegusTO': música y gastronomía en ocho espacios emblemáticos de Toledo Valle Sánchez Las reservas se abrirán este martes en el web de turismo con un precio de 18 euros; habrá tres pases desde las siete de la tarde y se espera llegar a casi mil personas

A estos pilares, ha añadido Patricia Franco, se suman ahora los retos que se abordan en el nuevo Plan Estratégico de Gastronomía. «Tenemos una cocina comprometida social y medioambientalmente en hacer un mundo mejor», ha remarcado la consejera, quien ha señalado su valor para continuar impulsando la actividad turística de la región y como generadora de oportunidades y riqueza en Castilla-La Mancha, «que en el mes de agosto de este año marcó su segunda mayor cifra de empleo de toda la historia, sólo por detrás de mayo de este mismo año; y siendo la tercera comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento en el gasto de visitantes internacionales en restauración en los cuatro primeros meses de este año».

Congreso Culinaria

El VII Congreso Culinaria vuelve a Cuenca durante estos días convirtiendo a la ciudad en el epicentro del sector. Una edición por la que van a pasar cerca de 1.500 personas y que reúne a nombres destacados del panorama gastronómico nacional como Quique Dacosta; David Seijas, sumiller; Lakshmi Aguirre, comunicadora especializada; Jesús Segura; Via Venetto, Bardal o el Celler de Can Roca.

Dentro de la programación, algunas citas destacadas que ya se han vuelto una tradición en el marco de este congreso son el V Concurso Nacional de Tartas de Queso Manchego, la III edición de Elige tu Chef y el II Concurso de Steak Tartar.

Una de las novedades de esta edición es que el segundo día del congreso estará dedicado íntegramente al evento Sala Pro, que pondrá el foco en la profesionalización del servicio de sala, con ponencias, mesas redondas y dinámicas que complementan la visión culinaria del primer día.

Noticia Relacionada La marca 'Raíz Culinaria' suma 18 nuevos restaurantes en este 2024 y llega a los 98 embajadores ABC Patricia Franco ha hecho entrega de la distinción a uno de esos nuevos embajadores, el restaurante Novus Orza, en la ciudad de Toledo

El congreso ha arrancado hoy, como ya es tradición, con la entrega de premios en la que se ha galardonado, en el apartado de 'Trayectoria', a Cesáreo Ortega, del restaurante Posada Real, en Albacete; en 'Talento Femenino', a Susana Pérez, bloguera de Webos Fritos; en el apartado 'Talento Joven', a Pedro y David Trujillo, chef y encargado de sala del restaurante 'Los Trujis', de Talavera de la Reina; y en 'Sala y Sumillería', a Vicenta Rojo, sumiller del restaurante Retama, en Torrenueva (Ciudad Real).