Castilla-La Mancha lanza su Plan Estratégico de Gastronomía con ocho ejes, 51 medidas y una inversión de 12 millones hasta 2030

El Gobierno regional presenta en el VII Congreso Culinaria de Cuenca la nueva estrategia gastronómica basada en la marca 'Raíz Culinaria' y orientada a la innovación, la sostenibilidad y el talento

La gastronomía de Castilla-La Mancha, en boca de todos

El congreso Culinaria ha arrancado este lunes en Cuenca con la entrega de premios que han recaído en Cesáreo Ortega, Susana Pérez, Pedro y David Trujillo y Vicenta Rojo
ABC

Toledo

El nuevo Plan Estratégico de Gastronomía de Castilla-La Mancha 2025-2030 se ha presentado este lunes en el marco del VII Congreso Culinaria, con una inversión de 12 millones de euros y estructurado en ocho ejes estratégicos y 51 medidas para abordar ... los retos que la cocina regional debe afrontar en lo que resta de década. Así lo han avanzado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la apertura del Congreso.

