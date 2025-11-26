Castilla-La Mancha invierte 2,4 millones en los equipos especializados de protección a la infancia

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante esta semana seguir protegiendo a los menores y a sus familias. Ha aprobado la continuidad para el año 2026 de los equipos especializados que trabajan en la protección a la infancia y ... la adolescencia en el marco de los de los servicios sociales, con una inversión de 2,4 millones.

Se trata de 48 profesionales distribuidos en 24 equipos que trabajan por toda región y son la primera red de apoyo ante cualquier situación de riesgo. «es un servicio complementario que permite aplicar las nuevas funciones que estableció la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi)», ha informado la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

Estos equipos son quienes acompañan a una familia cuando atraviesa un conflicto grave, quienes acuden cuando un centro educativo identifica señales de alarma y quienes promueven entornos seguros en pueblos, ciudades y barrios mediante talleres, charlas y actividades orientadas a detectar riesgos de manera precoz. «En definitiva, funcionan como un radar preventivo; detectan los problemas antes de que estallen y permiten que la protección llegue a tiempo», ha destacado Padilla.

Noticia Relacionada Toledo, una ciudad que tiene cada vez más niños: en el último año se ha pasado de 630 a 650 Valle Sánchez El Ayuntamiento ha dado luz verde al III Plan de Local para la Infancia que busca proteger a los más pequeños, que representan ya al 18% de la población

Además hay una coordinación importante con con educación, con sanidad, con salud mental. Cerca del 60 por ciento de los menores que viven en acogimiento residencial tienen alguna discapacidad, retrasos en el desarrollo o necesidades específicas de salud mental.

Castilla-La Mancha adaptó la Ley Regional de Atención a la Infancia en el año 2023 a la a la Ley Estatal, y los protocolos regionales han sido reconocidos a nivel nacional. «Esto no es solo una prórroga administrativa sino que es un compromiso con la prevención, con la protección y el acompañamiento a las familias», ha subrayado Padilla.