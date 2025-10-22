Castilla-La Mancha invierte casi un millón de euros en el servicio de Farmacia del nuevo Hospital de Puertollano

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado esta semana una inversión de 968.000 euros destinada al servicio de Farmacia del nuevo Hospital de Puertollano, una infraestructura sanitaria que avanza «a buen ritmo y con un 70 por ciento de ejecución», según ... ha informado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.

Padilla ha subrayado que se trata de «un avance más en las inversiones que en materia sanitaria estamos desarrollando en la región», dentro de las 68 infraestructuras sanitarias actualmente en marcha en Castilla-La Mancha.

La portavoz ha explicado que la dotación del servicio de Farmacia «no se limita a un almacén», sino que incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema automatizado de dispensación de medicamentos en el hospital de Puertollano.

«Las actividades que antes se hacían manualmente han pasado a ser automatizadas, con ventajas en los tiempos, la eficiencia, el ahorro de costes y, sobre todo, en los niveles de garantía y seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales que manipulan fármacos sensibles», ha precisado Padilla.

Además, ha destacado que el nuevo equipamiento garantizará una gestión más eficiente en la cadena de suministros y el control del stock farmacéutico, con un registro electrónico de todos los movimientos y acceso restringido, lo que refuerza la trazabilidad y la seguridad en el proceso.

1,8 millones para el Centro de Salud de Talayuelas

En el mismo Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una inversión de 1,8 millones de euros para la ampliación y reforma del Centro de Salud de Talayuelas (Cuenca).

Una vez concluidas las obras, el centro contará con 500 metros cuadrados destinados a Atención Primaria, beneficiando a más de 1.600 personas de su Zona Básica de Salud. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Programa Operativo 2021-2027.

«Es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno regional por mejorar la atención sanitaria y reforzar la sanidad en el medio rural», ha afirmado Padilla, quien ha recordado que el presidente regional ha inaugurado ya 33 centros de Atención Primaria desde el inicio de la legislatura y que en los próximos meses se abrirán seis nuevos centros.

Padilla ha adelantado que el objetivo del Ejecutivo es destinar el 30% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria al final de la legislatura, «porque es la puerta de entrada al sistema de salud y debe ser lo suficientemente fuerte y consistente para garantizar una mejor calidad asistencial».

Cesión del silo de Villamayor de Santiago

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca) del silo municipal ubicado en la calle Hontanaya, 39, que será destinado a almacén de equipamiento municipal.

La consejera ha explicado que el Consistorio dispondrá de cinco años para acometer las obras de adecuación necesarias y poner en marcha el inmueble.

«Con esta medida ponemos en valor el patrimonio público para darle nuevos usos y servicios, evitando que quede abandonado o se deteriore», ha afirmado Padilla.