Castilla-La Mancha invierte por cada alumno universitario casi un 10% más que la media nacional

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado este martes durante su participación en la jornada 'UCLM. 40 años construyendo universidad, 1985-2025' que Castilla-La Mancha invierte actualmente casi diez puntos más que la media nacional por cada alumno universitario.

Pastor ha explicado que la media nacional es de 23,7 por ciento mientras que la de Castilla-La Mancha se sitúa en el 32,7 por ciento por encima de comunidad autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Galicia o Aragón.

En este sentido, ha recordado que cuando Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de Castilla-La Mancha ese gasto por alumno se situaba en 4.643 euros, mientras que actualmente ese gasto está en 8.220 euros por alumno.

En el marco del 40 aniversario de la Universidad regional, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha destacado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con ella, recordando que los presupuestos regionales para el año 2026 contemplan una cantidad de 271 millones de euros para las universidades regionales, 142 millones de euros más que con respecto al año 2014.

Estos 271 millones de euros estarán destinados, entre otras cuestiones, a seguir impulsando la primera matricula gratuita en la universidad, la construcción del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares o l a puesta en marcha de nuevas residencias universitarias.

Jornada UCLM

'UCLM. 40 años construyendo universidad, 1985-2025' se ha concebido como una jornada de análisis y debate abierta a toda la comunidad universitaria compuesta por conferencias y mesas redondas en las que se hará un balance sobre los orígenes y desarrollo de la UCLM para poner en valor su impacto en la sociedad castellanomanchega y española.

Entre los asuntos abordados se encuentra la financiación y sostenibilidad del sistema universitario, la investigación y transferencia del conocimiento, la internacionalización y atracción del talento, el desarrollo territorial y la cohesión regional, la adaptación a los nuevos modelos educativos o la inclusión, igualdad y bienestar universitario.