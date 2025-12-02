Suscribete a
Castilla-La Mancha invierte por cada alumno universitario casi un 10% más que la media nacional

La media nacional es de 23,7% mientras que la de Castilla-La Mancha se sitúa en el 32,7%, por encima de comunidad autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Galicia o Aragón

El Gobierno de Castilla-La Mancha presume de triplicar el presupuesto destinado a inclusión educativa en 2026 con respecto a 2015

Jornada 'UCLM. 40 años construyendo universidad, 1985-2025'
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado este martes durante su participación en la jornada 'UCLM. 40 años construyendo universidad, 1985-2025' que Castilla-La Mancha invierte actualmente casi diez puntos más que la media nacional por cada alumno universitario.

