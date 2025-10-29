Castilla-La Mancha impulsa una iniciativa cultural para fomentar el buen uso de las redes sociales y la tecnología entre los jóvenes

En un tiempo en el que los jóvenes crecen conectados a una pantalla, donde los mensajes se multiplican y la inmediatez lo invade todo, el teatro vuelve a alzarse como refugio, espejo y altavoz. A través de la palabra, la emoción y la participación, una ... nueva iniciativa cultural en Castilla-La Mancha busca invitar a la juventud a detenerse, pensar y actuar con conciencia en el universo digital. Porque también en internet, como sobre el escenario, cada gesto tiene consecuencias.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en colaboración con la productora Varela Producciones, ha presentado una propuesta que une arte, tecnología y valores: una serie de representaciones teatrales interactivas dirigidas a estudiantes de Primaria y Secundaria con el objetivo de promover el uso seguro y responsable de las redes sociales y la tecnología.

La iniciativa está liderada por la actriz, directora y productora Blanca Marsillach, quien ha destacado el papel del teatro como vehículo para llegar a los sectores más vulnerables. «Queremos concienciar a los jóvenes sobre la importancia de construir espacios seguros en internet, y el teatro nos permite hacerlo de forma directa, cercana y participativa», señaló durante la presentación.

También subrayó la fuerza del lenguaje escénico para conectar con el público más joven. «Dirigimos a los actores de forma muy cuidadosa para trasladar un mensaje claro: evitar engaños entre la gente joven e invitarles a actuar con conciencia. El teatro es la mejor herramienta para esto», afirmó.

La iniciativa se desarrollará como experiencia piloto en cinco centros educativos de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el propósito de alcanzar a más de 1.200 estudiantes.

El calendario de representaciones será el siguiente, 10 de noviembre en Cuenca, 25 de noviembre en Toledo, 27 en Guadalajara, 4 de diciembre en Albace3te y 5 de diciembre en Valdepeñas (Ciudad Real).

Las representaciones, de 45 minutos de duración, incluyen un taller interactivo en el que los alumnos y alumnas suben al escenario junto a los intérpretes para convertirse en parte activa de la historia.

Estrategia regional de transformación digital

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, enmarcó la propuesta dentro de la estrategia regional de transformación digital y ciberseguridad, destacando que en este ámbito «ponemos especial énfasis en la prevención, dotándonos de patrones de inteligencia artificial para adelantarnos a posibles ciberataques y reforzando la formación de nuestro personal especializado».

Ruiz Molina añadió que la Junta de Comunidades también impulsa acciones de sensibilización ciudadana sobre el uso ético y responsable de las nuevas tecnologías, así como cursos sobre desinformación, bulos y fake news dirigidos a jóvenes, mayores y empresas. «El elevado uso de redes sociales entre la población más joven supone un entorno sensible ante riesgos como el ciberacoso o la violencia digital. Queremos que aprendan a distinguir la información malintencionada que circula por la red», indicó.