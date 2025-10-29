Suscribete a
ABC Premium

Castilla-La Mancha impulsa una iniciativa cultural para fomentar el buen uso de las redes sociales y la tecnología entre los jóvenes

El teatro se convierte en una herramienta para reflexionar sobre la era digital y construir espacios seguros en internet

Ruiz Molina: «En ciberseguridad es mejor prevenir que curar»

Lo obra de teatro llegará a 1.200 alumnos de la región
Lo obra de teatro llegará a 1.200 alumnos de la región ABC

J. Guayerbas

Toledo

En un tiempo en el que los jóvenes crecen conectados a una pantalla, donde los mensajes se multiplican y la inmediatez lo invade todo, el teatro vuelve a alzarse como refugio, espejo y altavoz. A través de la palabra, la emoción y la participación, una ... nueva iniciativa cultural en Castilla-La Mancha busca invitar a la juventud a detenerse, pensar y actuar con conciencia en el universo digital. Porque también en internet, como sobre el escenario, cada gesto tiene consecuencias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app