El Cuponazo del Black Friday: la ONCE reparte seis millones de euros y cientos de tarjetas regalo

Castilla-La Mancha gasta 1.552 euros por persona en alimentación, un 13% menos que la media española

El anuario 'Alimentación en España 2025' revela un consumo de leche y agua en la región por encima de la media nacional y un menor gasto en vino, aceite y derivados lácteos

Nutrición, salud y sector primario, una receta que se 'cocina' en Toledo

En los hogares castellanomanchegos, el mayor gasto se concentra en carne (21,7%)
ABC

Toledo

El gasto medio en alimentación en Castilla-La Mancha alcanza los 1.552,7 euros por persona y año, un 13,1% menos que la media española, según el anuario Alimentación en España 2025, elaborado por la empresa pública estatal Mercasa a partir del ... panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura. El documento, que estará disponible en la web de Mercasa el próximo 1 de diciembre, dibuja un perfil de consumo claramente diferenciado respecto al conjunto del país.

