Castilla-La Mancha gasta 1.552 euros por persona en alimentación, un 13% menos que la media española

El gasto medio en alimentación en Castilla-La Mancha alcanza los 1.552,7 euros por persona y año, un 13,1% menos que la media española, según el anuario Alimentación en España 2025, elaborado por la empresa pública estatal Mercasa a partir del ... panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura. El documento, que estará disponible en la web de Mercasa el próximo 1 de diciembre, dibuja un perfil de consumo claramente diferenciado respecto al conjunto del país.

En los hogares castellanomanchegos, el mayor gasto se concentra en carne (21,7%), seguida de productos pesqueros (10,8%), frutas frescas (9,1%), derivados lácteos (7,6%), hortalizas frescas (6,2%) y pan (4,2%). El análisis de Mercasa muestra que, en comparación con la media nacional, la región presenta un gasto per cápita superior en leche (8,2%) y agua mineral (9,3%), mientras que es sensiblemente inferior en partidas como vino (-54,6%), frutos secos (-16,4%), aceite (-40,2%), café e infusiones (-29,4%) o derivados lácteos (-22,5%).

El informe detalla también los consumos por volumen, correspondientes al último ejercicio completo (2024). Cada persona consume al año 129 huevos, 42,1 kilos de carne, 15,9 kilos de pescado, 66,9 litros de leche, 27,2 kilos de derivados lácteos, 25,9 kilos de pan, 6,8 litros de aceite, 19,6 litros de cerveza, 43,2 kilos de hortalizas frescas, 72,1 kilos de frutas frescas, 16 kilos de platos preparados, 79 litros de agua embotellada y 36,4 litros de refrescos y bebidas gaseosas.

En comparación con la media estatal, el consumo es mayor en bebidas refrescantes y gaseosas (5,1%), leche (8,3%), frutas y hortalizas transformadas (1,7%) y carne (1,2%). Por el contrario, se consume menos cantidad de hortalizas frescas (-12,8%), aceite (-28,9%) y derivados lácteos (-15,9%), entre otros productos.

Castilla-La Mancha, potencia agroalimentaria

Junto a los hábitos de compra y consumo, el anuario de Mercasa incluye datos sobre la estructura de la cadena alimentaria. Castilla-La Mancha se consolida como la primera región vitivinícola de España y de la Unión Europea, con una producción que alcanzó los 17,6 millones de hectolitros.

El sector agroalimentario regional lo integran 2.093 empresas, a las que se suman cerca de 3.969 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. La comunidad cuenta con 1.126 supermercados y 21 hipermercados, además de 1.726 actividades de venta ambulante y mercadillos, que representan el 4,8% del total nacional.

El informe recoge también el peso del sector hostelero. Castilla-La Mancha dispone de 2.071 restaurantes -el 2,5% del total nacional- y 7.096 bares, que suponen el 4,3% del conjunto de España. Estas cifras reflejan la importancia de la restauración en la economía y en la oferta turística regional.

Finalmente, Mercasa recopila la relación completa de denominaciones de origen y sellos de calidad diferenciada presentes en Castilla-La Mancha, una comunidad con una amplia oferta de productos amparados por garantías oficiales que abarcan todos los sectores de la alimentación y las bebidas. Se trata de una de las regiones con mayor variedad de productos protegidos, reflejo de su peso agrícola, ganadero y enológico.