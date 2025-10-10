Castilla-La Mancha fija los servicios mínimos en la enseñanza no universitaria ante la huelga del 15 de octubre

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha fijado los servicios mínimos en los centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos durante la huelga general convocada para el próximo 15 de octubre por los sindicatos CCOO y UGT.

La protesta, de carácter nacional, reclama el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del «genocidio en la franja de Gaza perpetrado por Israel», así como la adopción de «políticas y medidas pacíficas», según recoge la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La huelga se desarrollará mediante paros de dos horas por turno, concretamente de 2 a 4 horas en el turno de noche, de 10 a 12 horas en el de mañana y de 17 a 19 horas en el de tarde.

La Consejería subraya en la resolución que «el ejercicio del derecho de huelga y el seguimiento de esta sin la determinación de una prestación mínima del servicio público educativo, podría generar graves perjuicios al derecho de la educación del alumnado».

Añade además que «el servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad, hay otras actividades fundamentales relacionadas con el ejercicio de este servicio esencial, tales como la vigilancia, el cuidado o la asistencia de menores, especialmente de los menores con necesidades especiales, que exigen garantizar unas condiciones mínimas de atención, seguridad o higiene».

El departamento dirigido por la Consejería también advierte de que «el cierre de los centros, o la falta del personal imprescindible para atender al alumnado que acuda al centro, puede limitar el derecho al trabajo de los padres del alumnado o el derecho al trabajo de los trabajadores que no secunden la huelga».

Para la fijación de estos servicios mínimos, el Gobierno regional ha tenido en cuenta «los criterios jurisprudenciales, tales como extensión territorial y personal de la huelga, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute», procurando una «razonable proporción entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales».

La Consejería explica que los criterios diferenciadores adoptados en la determinación de los servicios mínimos se basan principalmente en «la edad, el número y las características especiales del alumnado», de modo que «el profesorado afectado sea el imprescindible para atender al alumnado que asista al centro, sin que en ningún caso la proporción profesor/alumno permita el desarrollo normal de las clases».

Entre los servicios esenciales del sistema educativo que deben mantenerse durante la jornada de huelga, la resolución incluye las enseñanzas no universitarias prestadas en centros educativos públicos, escuelas infantiles, colegios de Educación Infantil y Primaria, Colegios Rurales Agrupados, institutos de Educación Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional. También quedan cubiertos los conservatorios, Escuelas de Arte, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de Educación Especial, residencias escolares, Centros de Educación de Personas Adultas y centros privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias.