Castilla-La Mancha fija los servicios mínimos en la enseñanza no universitaria ante la huelga del 15 de octubre

La Consejería de Educación establece la prestación mínima para garantizar la atención al alumnado durante los paros de dos horas por turno convocados por los sindicatos UGT y CCOO en defensa del pueblo palestino

Unas 200 personas alzan la voz en la plaza de Zocodover de Toledo a favor de Palestina

La protesta, de carácter nacional, reclama el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino
ABC

Toledo

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha fijado los servicios mínimos en los centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos durante la huelga general convocada para el próximo 15 de octubre por los sindicatos CCOO y UGT.

