Castilla-La Mancha expondrá en Bruselas sus buenas prácticas en digitalización, vivienda y transporte sensible a la demanda

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha confirmado en la apertura de la 23ª Semana Europea de las Regiones, que la región va a tener una presencia muy activa e importante para compartir con otras regiones los ... proyectos de éxito desarrollados por el Ejecutivo autonómico en materia de transformación digital, vivienda y transporte sensible a la demanda. «Son ejemplos que sirven a otras regiones y en Castilla-La Mancha estamos avanzando mucho y estamos utilizando muy bien los recursos europeos», ha remarcado.

Junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que participarán en esta semana el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro; y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo. «Se pone en evidencia que Castilla-La Mancha es parte de Europa, que Castilla-La Mancha se beneficia de Europa, pero que también la aportación de Castilla-La Mancha contribuye a hacer una Europa mejor», ha señalado.

«Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la vivienda, especialmente en las zonas rurales», ha explicado. Además, vamos a exponer nuestro proyecto de transporte sensible a la demanda, ese sistema que permite que las gentes que viven en las zonas rurales, en las zonas despobladas, puedan tener una fórmula para desplazarse hasta los distintos lugares en los que recibir servicios, ejercer sus derechos o participar en actividades de ocio», ha detallado.

«También vamos a trasladar todo lo que significa la digitalización y el proceso de utilización de la tecnología para mejorar el bienestar de los ciudadanos y en Castilla-La Mancha a través de la Agencia de Transformación Digital», ha afirmado. «También con lo que se llaman los gemelos digitales, una serie de experiencias que lo que nos permiten es avanzar en digitalización, pero una digitalización humana que tenga en cuenta la realidad del territorio y que, sin duda, contribuya a que la gente pueda ejercer y disfrutar mejor sus derechos», ha señalado.

Al mismo tiempo, Caballero ha indicado que también se tratará todo lo que significa la superación de las barreras tecnológicas en zonas rurales y todo lo que es la cobertura de Internet de alta velocidad. «Más del 90 ciento de la población de Castilla- La Mancha vive en municipios y en territorios que acceden a Internet de alta velocidad y que lo hace en las mismas condiciones que si viviera en Madrid o en Barcelona», ha remarcado.

Finalmente, José Manuel Caballero, ha señalado que esta Semana de las Regiones «además de trasladar las buenas experiencias de gestión, como en el caso de Castilla-La Mancha, también hay momentos para dar a conocer las distintas regiones de Europa». Desde Bruselas, ha confirmado que «en este caso, Castilla-La Mancha viene por primera vez con un grupo folclórico, en concreto el grupo de folclore 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso.

«Este grupo va a participar en los distintos escenarios que se montan a lo largo y ancho de Bruselas para dar a conocer una realidad que también tiene que ver con nuestros orígenes y con nuestra identidad, con la cultura castellanomanchega como es la del folclore«, ha explicado. El grupo folclórico 'Virgen de las Viñas' es uno de los más antiguos de Castilla-La Mancha y este año celebra su 60 aniversario.