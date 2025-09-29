Castilla-La Mancha entra con cinco millones de euros en el capital de Toroverde en Cuenca

Suscribete a
Toroverde es un parque de ecoturismo y aventura que se instalará en Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha participará con cinco millones de euros en el capital de Toroverde para poner en marcha un ecoparque de turismo activo en Cuenca. La inversión se canalizará a través de Sodicaman, el instrumento público de financiación del Ejecutivo regional, que ya ha apoyado proyectos como 'Puy du Fou' en Toledo o Hydnum Steel en Puertollano.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que la participación tendrá un periodo de vigencia de siete años. «Es un apoyo más del Gobierno a un proyecto diferencial para la oferta turística de la región, y una muestra del compromiso que tenemos en el acompañamiento integral a estos proyectos de inversión», ha señalado.

Además, Franco ha anunciado que el Congreso Culinaria volverá a celebrarse en Cuenca los días 20 y 21 de octubre. En su séptima edición, reunirá a chefs y ponentes regionales, nacionales e internacionales bajo el lema 'Momentum', centrado en innovación, sostenibilidad y cocina comprometida.

La consejera también ha confirmado la incorporación de la Bodega Nuestra Señora del Rosario, de El Provencio, a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha. «Es un nuevo alojamiento singular que se suma a los dos que ya teníamos en la provincia de Cuenca y que refuerza una red que sigue creciendo en la región», ha destacado.

Reporta un error en esta noticia
