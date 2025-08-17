Castilla-La Mancha encadena quince días de ola de calor y afronta otro domingo en aviso naranja por altas temperaturas

Castilla-La Mancha afronta este domingo una nueva jornada de temperaturas extremas en plena racha de quince días consecutivos de ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene en aviso naranja a toda la comunidad autónoma por riesgo importante de altas temperaturas, tras un fin de semana completo con la misma situación. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo volverán a sufrir máximas que superarán los 40 grados en buena parte de su territorio, lo que prolonga la sensación de asfixia que la región arrastra desde comienzos de mes.

El mapa de avisos de la AEMET dibuja un escenario casi uniforme en el que apenas hay excepciones. En Albacete, las comarcas de La Mancha, las sierras de Alcaraz y Segura, así como Hellín y Almansa, permanecen en nivel naranja. En Ciudad Real, la alerta se extiende a Los Montes del norte y Anchuras, La Mancha, el Valle del Guadiana y en el valle de Alcudia y sierra Madrona. Cuenca tampoco escapa a la ola, con la Alcarria conquense y la Serranía bajo el mismo nivel de riesgo. En Guadalajara, el calor apretará con más fuerza en La Alcarria, mientras que en Toledo el aviso afecta a la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, Los Montes de Toledo y La Mancha toledana. Las previsiones apuntan a queel Valle del Tajo será una de las zonas más castigadas del país, con valores que podrán alcanzar los 43 grados e incluso llegar localmente a los 44.

Solo dos comarcas de la región presentan un escenario algo más moderado: la Serranía de Guadalajara y las Parameras de Molina, donde la AEMET ha activado el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados. Sin embargo, la diferencia resulta relativa, ya que se mantiene el calor persistente durante todo el día.

El sábado volvió a dejar cifras extremas en Castilla-La Mancha. Almadén, en Ciudad Real, alcanzó los 44 grados a primera hora de la tarde, un registro que volvió a situar a la localidad entre las diez más calurosas de toda España. También en la provincia de Toledo se rozaron máximas sofocantes, con 43,2 grados en Talavera de la Reina, 43,1 en Oropesa y 42,4 en la propia capital regional. Puebla de Don Rodrigo, también en Ciudad Real, llegó a los 42,8 grados, confirmando que las cuencas del Tajo y el Guadiana han sido este fin de semana el epicentro del calor manchego.

El ranking nacional estuvo encabezado por Montoro, en Córdoba, con 44,7 grados, seguido por Carcaixent, en Valencia, que alcanzó los 44,5.

Pese a este panorama diurno, las noches continúan ofreciendo un alivio parcial en algunas zonas En Castilla-La Mancha, la Serranía de Cuenca y las zonas altas de Guadalajara mantuvieron mínimas entre 11 y 13 grados, que sirvieron de respiro relativo antes de encarar otra jornada sofocante.

Con quince días consecutivos de avisos por alta temperaturas, la sensación generalizada es de agotamiento, mientras los termómetros siguen consolidando el verano como uno de los más calurosos en la memoria reciente.