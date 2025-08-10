Castilla-La Mancha encadena cinco días de aviso naranja por calor extremo en las provincias de Toledo y Ciudad Real Oropesa (42,2°C) y Almadén (41,9°C) vuelven a situarse entre las diez localidades más calurosas de España en pleno episodio de altas temperaturas

La ola de calor que atraviesa España mantiene a Castilla-La Mancha bajo condiciones meteorológicas extremas y se prolongará, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), al menos hasta el jueves 14 de agosto. Este domingo se cumplen cinco días consecutivos en los que Toledo y Ciudad Real permanecen en aviso naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 grados, un nivel que implica riesgo importante para la salud.

En la provincia de Toledo, el aviso naranja afecta a las comarcas de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo, mientras que en Ciudad Real se extiende al Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona. En todas ellas, las máximas previstas para hoy oscilan entre los 39 y los 40 grados, con el pico de calor concentrado entre las 13 y las 21 horas.

El resto de provincias castellanomanchegas —Cuenca, Guadalajara y Albacete— se encuentran en aviso amarillo, con previsiones de calor intenso aunque de menor gravedad. En Cuenca, el riesgo se localiza en la Alcarria conquense, la Serranía de Cuenca y La Mancha conquense; en Guadalajara, abarca la Serranía de Guadalajara, los Parámeras de Molina y la Alcarria de Guadalajara; mientras que en Albacete afecta a La Mancha albaceteña y a la zona de Hellín y Almansa.

ranking de calor

La ola de calor dejó este sábado registros muy elevados en la región, con dos localidades de Castilla-La Mancha entre las diez más calurosas de España. Oropesa (Toledo) alcanzó los 42,2°C a las 18:10 horas, situándose en la quinta posición del ranking nacional, mientras que Almadén (Ciudad Real) marcó 41,9°C a las 16:20 horas, ocupando el décimo lugar. Por delante, el podio de temperaturas lo encabezaron La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) con 43,6 °C, Montoro (Córdoba) con 42,5 °C y Candeleda (Ávila) con 42,3 °C.

La AEMET insiste en la necesidad de extremar las precauciones: evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, limitar el ejercicio físico intenso y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.