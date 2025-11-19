Suscribete a
Castilla-La Mancha elaborará el dictamen europeo sobre el relevo generacional agrario

La Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones aprueba la propuesta defendida por José Manuel Caballero, que reclama en Bruselas una PAC «valiente», más financiación y una estrategia firme para incorporar jóvenes al campo

El difícil relevo generacional para los jóvenes en el campo de Castilla-La Mancha

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, en el plenario de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones
F.F.

Toledo

Castilla-La Mancha se encargará por vez primera de la elaboración de un dictamen del Comité Europeo de las Re­giones, tras recibir el respaldo unánime de la Comisión de Recursos Naturales. La región asumirá la redacción del dictamen sobre la estrategia de relevo generacional en ... la agricultura, que fijará la posición del órgano consultivo europeo ante la iniciativa planteada por la Comisión Europea, un paso que el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, calificó como muestra de la «creciente influencia» que la comunidad está adquiriendo ante las instituciones comunitarias.

