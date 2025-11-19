Castilla-La Mancha elaborará el dictamen europeo sobre el relevo generacional agrario

Castilla-La Mancha se encargará por vez primera de la elaboración de un dictamen del Comité Europeo de las Re­giones, tras recibir el respaldo unánime de la Comisión de Recursos Naturales. La región asumirá la redacción del dictamen sobre la estrategia de relevo generacional en ... la agricultura, que fijará la posición del órgano consultivo europeo ante la iniciativa planteada por la Comisión Europea, un paso que el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, calificó como muestra de la «creciente influencia» que la comunidad está adquiriendo ante las instituciones comunitarias.

Caballero abrió su intervención agradeciendo «la confianza que han depositado en Castilla-La Mancha, para asumir esta responsabilidad». Asimismo subrayó el carácter estructural del desafío europeo puesto que «tanto Castilla-La Mancha como el conjunto de Europa tienen una deuda histórica con el mundo rural».

El vicepresidente segundo explicó que la comunidad autónoma presenta una realidad demográfica singular dentro del contexto europeo ya que el 90% de nuestra población vive en zonas rurales o intermedias», aseguró Caballero que entiende que esta circunstancia convierte al relevo generacional agrario en un «factor de supervivencia territorial». Por ello enfatizó que es imprescindible aportar la visión castellanomanchega y, al mismo tiempo, «poner nuestro esfuerzo y nuestros recursos en la nueva estrategia presentada por la Comisión Europea».

El plan comunitario plantea duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la Unión Europea para alcanzar el 24% en 2040, y recomienda que los Estados miembros destinen al menos el 6% de su gasto agrícola a facilitar esa incorporación. Caballero alertó de que las cifras actuales «muestran la urgencia» para materializar este objetivo. «En Europa solo el 2% de quienes trabajan en la agricultura son jóvenes y la edad media es de 57 años». Además, recordó que «acceder a la tierra resulta caro, costoso» y que existe «una tasa de endeudamiento muy alta que alcanza el 69% de la renta anual de las explotaciones».

«Necesitamos una PAC valiente»

En su intervención, señaló que las regiones han avanzado en el impulso al relevo generacional, pero consideró que los pasos dados aún no son suficientes. Como ejemplo citó el propio esfuerzo de Castilla-La Mancha. «En los últimos cinco años hemos destinado 225 millones de euros en cinco convocatorias y hemos conseguido 5.385 jóvenes para que se conviertan en agricultores, pero esto sigue siendo todavía un número insuficiente», recordó el vicepresidente segundo.

Por este motivo, reclamó una Política Agraria Común «valiente», con recursos suficientes y con mayor capacidad de liderazgo en este proceso. «Tenemos que mantener, incluso aumentar, los recursos destinados a este objetivo», aseguró el vicepresidente segundo que se preguntó retóricamente «cómo lograremos duplicar la presencia de la juventud y movilizar ese mínimo del 6% si Europa solo recomienda, si impulsa pero no lidera, si no hay firmeza». La respuesta fue clara: «va a resultar definitivamente imposible, Y es que sin un apoyo decidido, estable y a largo plazo, el futuro del medio rural y, en definitiva, el nuestro. puede verse comprometido».

El vicepresidente defendió que las regiones deben ejercer un doble papel. Por un lado, «apoyar una estrategia consensuada y clara, orientada a los grandes retos», que facilite el acceso a la tierra, la financiación, la formación, la innovación y «una verdadera sucesión generacional» y, por otro, garantizar que la estrategia disponga de los fondos necesarios. «No puede haber recortes y, si los hubiera, no cabe ninguna posibilidad transformadora», advirtió.

Caballero valoró asimismo la «mirada transversal» de la propuesta comunitaria, que integra las políticas agrarias, educativas, de servicios rurales y de pensiones, así como nuevas herramientas de seguimiento, aunque puntualizó que «solo tendrá sentido si se traduce en avances reales en todos los territorios».

En la recta final de su intervención, lanzó un mensaje de unidad política en torno al campo. «Queremos ser claros y generosos; tendemos la mano a todas las formaciones políticas, sin distinción, porque el campo necesita acuerdos amplios, estabilidad y unidad», afirmó. Y concluyó subrayando que la cooperación europea es clave para afrontar este reto. «Si trabajamos unidos, podemos defender lo que nos une por encima de lo que nos diferencia: la vida en nuestros pueblos, la dignidad de nuestro sector agrario y el bienestar de las próximas generaciones», afirmó Caballero.